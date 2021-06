Conforme a los criterios de Saber más

Explosión de Iquitos detona fuerte. Su versión de “No sé” en lambada, lanzada en medio de la pandemia, la colocó en una posición descollante. La puso de moda. Hace 23 años, en enero de 1998, el empresario Raúl Flores Chávez creó la popular agrupación amazónica en respuesta a una decepción laboral. Según cuenta su hijo Raúl, su padre fue un visionario que, en lugar de derrumbarse ante un acto desleal, lo utilizó como estímulo para sacar adelante el proyecto más importante de su vida.

“Cuando mi papá decide renunciar a la petrolera en la que trabajó toda su vida, abre una distribuidora de bebidas. Era un hombre muy conocido y relacionado en Iquitos, era presidente del Club Oriental Amazónico y estaba metido mucho en la música. En ese tiempo se hace socio del grupo Euforia, para poder vender sus productos en el show, pero el administrador del grupo se había amarrado con otra distribuidora y nunca cumplió con el compromiso que tenía con mi papá. A mi papá solo lo usaron para que aporte dinero. Entonces, un día, molesto, mi padre fue a la oficina de este administrador para reclamarle y advertirle que abrirá su propia orquesta. Luego alquiló el local donde se presentaba Euforia por un año e inició una pequeña competencia”, relata Raúl





Explosión Musical no solo tuvo que hacerle frente a Euforia -una agrupación que tuvo entre sus filas a las populares cantantes Ruth Karina y Ana Kohler- para conseguir un espacio en el competitivo ambiente artístico del oriente peruano; también a otros grupos legendarios como Los Mirlos, Juaneco y su combo, entre otros. “Para mi papá no fue fácil salir adelante, lo logró porque tuvo astucia: era una persona conocida, estaba metido en el mundo de la música, era presidente de uno de los locales más importantes de Iquitos, y tenía el capital para invertir a lo seguro, a lo grande”, destaca el heredero de la agrupación responsable del éxito “Ayahuasca”.

Febrero de 1998. A la derecha Raúl Flores Chávez, fundador de Explosión de Iquitos. (Foto: archivo personal de la familia Flores Vásquez)

El nombre

Las últimas décadas del siglo XX Perú enfrentó una dura guerra contra el terrorismo, con explosiones de coches bombas en todo el país, apagones y tintas en la pared. Y precisamente esta dura situación sirvió de inspiración a Raúl Flores Chávez para crear el nombre de su agrupación.

“En los años 90, la palabra más sonada era ‘explosión’, por las explosiones de los coches bomba, y como a cada rato se escuchaba y escribía, mi papá decidió utilizarla para su proyecto musical. El grupo se llamó primero ‘Explosión Musical’, al poco tiempo pasó a llamarse Musical Explosión. Actualmente es Explosión de Iquitos, el orgullo amazónico”, asegura Flores Vásquez.

“El orgullo amazónico surge de un viaje que realizó Explosión a Lima, de presenciar una presentación de Agua Marina, cuyo animador decía: ‘Agua Marina, el orgullo de Piura’. Y en esa frase se basó nuestro animador para proponer ‘el orgullo amazónico’”, remarca.

Los integrantes de la agrupación festejando uno de los primeros aniversarios. (Foto: archivo personal de la familia Flores Vásquez)

Integrantes

Los primeros integrantes de Explosión de Iquitos salieron de agrupaciones como Crash, Pax, entre otras. “En esos dos grupos estaban muchos músicos conocidos, uno de ellos era el señor Waldir Sánchez, tecladista que hasta el día de hoy está con nosotros. Es uno de los fundadores. Estaba también otro tecladista que le decían el polaco, en la batería estaba Michel Isla, también José Luis Páucar. En las voces teníamos al ‘Gato’ Loayza y a Ofelia Chávez. Ella estuvo con nosotros durante muchos años. Raúl Echevarría también fue uno de los fundadores”, recuerda el empresario musical.

Inicios

En aquel entonces, en Iquitos se vivía una fiebre musical de toadas, lambadas y cumbia colombiana, como la de Lisandro Meza y Cuarteto Continental. Explosión, que se iniciaba en los escenarios algo recelosa pero con mucha fe, no fue ajena a esta tendencia.

“Nuestro grupo ha tenido mucha influencia de las fronteras, al principio era un grupo de covers, un año después lanzamos nuestra primera producción musical con temas inéditos, promocionamos toadas, luego tocamos música regional de Iquitos en un mix en vivo. Empezamos con el tema ‘Anaconda’. Se hizo este mix, se grabó, alguien lo puso en la radio y se empezó a difundir. La primera música típica que sacamos fue ‘Mix Anaconda’”, explica.

Tercer aniversario de Explosión de Iquitos. (Foto: archivo personal de la familia Flores Vásquez)

Legado

En 2017, Raúl Flores Vásquez asume el liderazgo de la agrupación, luego que su padre por problemas de salud decide cederle la gerencia general. “Mi papá estaba enfermo, tenía muchos malestares, ya no se sentía tan bien, y decidió que lo ideal era que yo maneje el negocio. No le dio esa responsabilidad a mi hermana porque este es un ambiente no tan sano, en el que tiene que haber un poco de control. Soy ingeniero de sistemas, pero asumí este reto porque tengo el corazón en la música”, asegura el empresario.

Al fallecer Raúl Flores Chávez, su hijo asumió la administración de la agrupación. (Foto: archivo personal de la familia Flores Vásquez)

Éxito inesperado

“No sé”, tema original de la cantante española Melody, fue versionado por Explosión de Iquitos por recomendación del productor Tony Sánchez (compositor del popular tema “Sangre Caliente” de Ruth Karina) y fue presentado en calidad de primicia en el último aniversario de la agrupación peruana que tiene como vocalista principal a la cantante Linda Caba.

“Tony es mi productor y un gran amigo, siempre está al tanto de la tecnología. Además, es percusionista y tecladista, hemos grabado varias cosas juntos, comenzamos con Mix Lambada Tina, luego Mix Lambada Amor, continuamos con Mix Lambada Disco... llegamos a hacer siete Mix Lambadas. Y (el año pasado) cuando ya estábamos cerca a la fecha de aniversario, me envió ‘No sé' para escucharlo. Le dije que le faltaba algo a la canción, que era una especie de reguetón. Entonces, optamos por hacerle algunos cambios”, indica Flores Vásquez.

“Entre todos adaptamos el tema, le pusimos arreglos de los músicos, yo le puse algunas cositas y entre varias cabezas salió bonito. Pero jamás nos imaginamos que iba a tener tanto éxito”, remarca

Videoclip

Ante el éxito de “No sé”, la orquesta lanzó el videoclip con la participación especial de ‘La Uchulú’ y el ‘ingeniero bailarín’, quienes popularizaron diferentes coreografías del sencillo a través de sus redes sociales.

“El ingeniero grabó antes que ‘La Uchulú’ porque tenía que ir a su base, a un campamento petrolero en Iquitos. Con ‘La Uchulú’ grabamos en el local Fragata, fue un éxito, pero no pudimos culminar la grabación porque llegó la policía pensando que estábamos haciendo una fiesta”, detalla el empresario.

Próximas presentaciones

Explosión de Iquitos se prepara para celebrar el Día del Padre y la Fiesta de San Juan con un concierto virtual este 20 de Junio. El espectáculo contará con la participación de Melody como invitada especial. Las entradas están a la venta en www.vaope.com.

“Si bien es cierto nos da mucha alegría que el nombre de Explosión esté traspasando fronteras, nos apena que no vaya acompañado de una economía que nos sustente. Son dos sentimientos encontrados, por un lado está la alegría de lograr cosas que nunca antes se habían logrado; por otro lado está la tristeza inmensa de no poder generar ingresos para que los músicos, bailarines y cantantes puedan llevar algo a su casa. Explosión es una empresa grande, estamos hablando de 70 personas, incluyendo contadores, secretarias, personas de logística, de vestuario... Algunos se están dedicando a otras cosas, mientras pase la pandemia y podamos volver a trabajar”, subraya Flores Vásquez.

VIDEO RECOMENDADO

TikTok: ingeniero bailando una cumbia de la selva se vuelve viral y todos lo aplauden

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR