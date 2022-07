Mediados de los años 90. Alfredo Correa ensayaba canciones de Los Iracundos en un local de Lince, cuando el recordado Fernando Bolarte, fundador de Los Doltons, lo escuchó y lo convocó a sus filas. Al día siguiente, los abanderados de la nueva ola estrenaban nueva voz. “Nos mantuvimos juntos con golpes y caídas durante 17 años”, asegura el actual cantante solista tras dejar en claro que la separación fue tensa, tirante, pero sobre todo inevitable.

“En marzo del 2010 tomé la decisión de salir del grupo porque habían cosas personales que no se podían manejar internamente, nunca llegábamos a un acuerdo. Cuando llegué al grupo me dediqué a ampliar el repertorio, a recuperar canciones que habían quedado en el armario, como ‘Una muchacha de mundo’, ‘Baila con María’, ‘El vagabundo’ y ‘El día que Jesús vendrá’; pero eso no les gustó a quienes dirigían el grupo porque para ellos solo existían doce temas, lo más importante era lo comercial”, señala Correa.

Actualmente como solista, el cantante recuerda su etapa en Los Doltons y su abrupta salida de la agrupación.

“Eran pequeñas cositas que no cuadraban entre nosotros. No estaba cansado, pero era una presión tremenda, llegó a haber cierto maltrato interno. Incluso, tres meses antes de que deje el grupo, trataron de desaparecerme, me quitaron de las redes sociales, sacaron mis fotos, mis grabaciones, todo. No sé qué pasó, y no fue un tema económico porque no cobraba un montón, ganaba igual que los demás. Es más, después de ocho o nueve meses de estar en el grupo, me encargaba del show cuando no estaba el responsable. Alguna vez hablé con Fernando para que reconozca un poco el trabajo que hacía, pero no pasó nada”, añade.

Al desvincularse legalmente de Los Doltons, Alfredo Correa inició una carrera como solista. En la primera etapa de esta pedía a los empresarios evitar promocionar sus presentaciones con el nombre de su exagrupación, aunque en el escenario le resultaba imposible no interpretar emblemáticos temas como “El último beso”.

“La gente siempre pide esa canción, es la engreída de los peruanos, y como es un cover, la puedo cantar, tranquilamente”, asiente el artista nacional. “Después de tantos años, la decisión de irme no fue difícil, pero sí sentí mucha, pena, sobre todo por el público, me había acostumbrado a estar rodeado de tanta gente, de entrevistas y todo”, reconoce.

Alfredo Correa, luego de separarse de Los Doltons creó su empresa Alfredo Correa y el show de Los Doltons. Actualmente recorre el país interpretando temas de la agrupación que le dio popularidad. (Foto: archivo personal del músico)

Asegura, además, que ante los grandes obstáculos que encontró en el camino de su carrera como solista, creó la empresa Alfredo Correa y el show de Los Doltons EIRL. Actualmente lidera una agrupación integrada por Percy Tirado (teclado), Tito Arroyo (batería), Abel La torre (guitarra) y Roberto Bolarte (bajo). Estos dos últimos también son exintegrantes de Los Doltons.

“Hay gente que está tratando de impedir que cante. El hijo de Fernando, quien está manejando actualmente la marca Los Doltons, cuando se entera a dónde me van a llevar a cantar, trata de impedir que vaya. Abogados me dijeron que constituya una empresa para no tener problemas, y eso hice. Tengo todo legalmente constituido y nadie tiene por qué molestarse ni prohibirme recordar a Los Doltons ni a sus canciones, porque son covers”, aclara.

Los Doltons con la voz de Alfredo Correa en los años 2000. (Foto: Difusión)

Origen

El recordado Gerardo Manuel fue el primer vocalista de Los Doltons y fue a él a quien se le ocurrió el nombre. Así no solo había llamado a una anterior banda suya en Ica, sino que “Dolton” era también el nombre del sello discográfico de The Ventures, grupo al que el músico admiraba. Posteriormente, este dejó la banda y en su lugar ingresó César Ichikawa. Micky Sánchez y Kike Goya también integraron las filas de esta agrupación.

Los fundadores de la mítica banda peruana fueron: Walter Bolarte, Roberto Andía y Javier Román. Luego integró el grupo Fernando Bolarte y Gerardo Manuel.

“Los Doltons tuvieron una etapa de furor, les decían Los Beatles peruanos por la euforia que despertaba entre sus fans. Muchas parejas que se enamoraron con los temas de la agrupación, nos contrataban para cantar en sus aniversarios de boda. Me pasó alguna vez que el papá de una quinceañera me contrató para cantar ‘Tú me dijiste adiós’, la canción con la que se había enamorado de su esposa. Fue emocionante”, recuerda Correa

“De Los Doltons guardo vivencias inolvidables, como mi primer viaje con ellos. Nos presentamos en un cine colmado de gente, en Chimbote. Cuando terminamos el show, me llegaron un montón de regalos, me sorprendí. Nunca me había pasado algo así, el público me aceptó de inmediato”, destaca.

Un clásico

“El último beso”, tema insignia de Los Doltons, no es una composición original. Su creación se remonta a 1962, cuando el estadounidense Wayne Cochran creó el tema “Last Kiss”, pero no tuvo mucha acogida sino hasta dos años después de la mano de J. Frank Wilson and The Cavaliers, cuando alcanzó el segundo puesto del Top 40 Pop Chart de Estados Unidos.

“Last Kiss” cuenta la historia de una pareja de adolescentes que sale de paseo en el auto y en el trayecto sufren un accidente; la muchacha muere y el chico describe el suceso y los últimos instantes con su amada. La canción toma su nombre cuando la joven, con sus últimas fuerzas, le da el último beso.

“Este tema gusta mucho a los peruanos, identifica a Los Doltons más que cualquier otro tema, es el que más piden, algunas veces en un mismo show a pedido de la gente hay que cantarla dos o tres veces. Una vez en Trujilllo, tuve que cantarle cuatro veces”, subraya Correa.

Presentación

Finalmente, destaca que junto a Rulli Rendo, Homero del Perú, Tony Can, Claudio Fabbri, Roberto Milla y Gisella Catter revivirán los mejores éxitos de la nueva ola el próximo 27 de julio en el Centro de Convenciones Teatro Leguía. Los artistas estarán acompañados de la banda musical Quinta Avenida.