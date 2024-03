El cantautor peruano Ezio Oliva se encuentra en España con su gira “Antido Tour”, llevando una agenda que incluye varios conciertos en diferentes ciudades; por ejemplo en Madrid, donde logró vender todas las entradas.

Ezio, en compañía de toda su banda, abarrotó de público el Café Berlín, un clásico de artdecó con suelos de mármol y relieves artísticos que se encuentra en el barrio Sol de Madrid.

De esta manera, el intérprete de “Que te vaya mal” se convirtió en el primer peruano que alcanza un lleno total al iniciar una gira por el país europeo.

“Ha sido una noche soñada en Madrid, honestamente aún no me lo creo y me da mucha ilusión, obviamente es el inicio pero creo que hay que seguir trabajando y abriendo caminos en este lindo país”, comentó el cantautor nacional.

Ezio se presentará también en Sevilla, en la Sala Fan Club, dónde ofrecerá un setlist con canciones de su etapa solista y también algunas de Adammo, según trascendió, quedaban disponibles solo algunos espacios.

Luego de aquel concierto, Ezio se trasladará a Tenerife para ser parte de los Premios Cadena Dial, donde se darán cita los artistas más importantes de España y Latinoamérica como David Bisbal, Malú, India Martínez, Ha*ash y Luis Fonsi. El 20 de marzo, actuará en Málaga y el 23 de marzo lo hará en la Sala La Nau ubicada en Barcelona respectivamente.