El cantante peruano Ezio Oliva busca conquistar los mercados musicales de España y México con su más reciente proyecto: un álbum que representa una búsqueda personal y que es su mayor apuesta por internacionalizar su música. Esta meta se acerca rápidamente, ya que se anunció que las radios españolas emitirán desde el 15 de julio “Malamor”, el primer adelanto de su nueva producción.

Tras un periodo de introspección motivado por los desafíos que enfrentó durante la pandemia, Ezio tomó la decisión de retirarse de los escenarios por seis meses para dar forma a su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Este nuevo álbum del exvocalista de Ádammo ha sido un desafío emocionante para el artista, quien buscó reencontrarse con sus raíces y esencia artística presente en canciones como “Siempre has sido tú” o “Ven morena”.

Ezio Olliva continua en la producción de su nuevo álbum que está preparado para el público internacional / Hugo

“Esta nueva producción es mi primer álbum como solista, y estoy muy emocionado por él”, expresó Ezio Oliva en una entrevista con El Comercio. “Durante estos años he lanzado sencillos, pero no algo tan retador”. El artista filtró 20 segundos de “Malamor” en TikTok, obteniendo 300 mil vistas hasta la fecha, lo que resultó ser un buen indicador para su posterior lanzamiento oficial a finales de junio.

Sobre “Malamor”, este tema es una declaración abierta hacia las decepciones amorosas, narrando una historia de ruptura y superación que resulta ser un listado de cosas para distraer la mente. Ezio comenta: “He pasado por diferentes relaciones y experiencias, desde positivas hasta negativas donde yo no me he portado bien y otras personas no se han portado bien conmigo, pero he llegado a un punto de estabilidad emocional”.

El nuevo álbum tendrá un tema donde Oliva hablará de su padre / Hugo

Abriendo puertas

Los desafíos también están presentes en esta incursión a mercados internacionales. “El cambio horario, la cultura distinta, la inversión de tiempo, tener el repertorio correcto y lograr que las radios españolas pongan tu música, son muchos puntos que uno tiene que pensar y controlar. Es un reto bien grande, pero uno tiene que arriesgarse para ganar”, explica Ezio.

Su nueva meta también implica un cambio en el apartado musical, pues el artista decidió darle mayor protagonismo al género pop, combinando su estilo característico con arreglos más internacionales. “Antes tenía mucho arreglo latino, pero ahora, también para México y España, busco un sonido más internacional”, destaca el artista. Está dispuesto a negociar cambios en su estilo, pero no a renunciar a su productor Stefano Vieni, quien encabeza este proyecto musical junto con otros productores extranjeros que incorporarán nuevos sonidos para su álbum que aún no tiene nombre, pero sí una idea en mente: mostrarlo todo. Algo que no parece asustar a Ezio. “No es miedo, es incertidumbre, pero siento que la empatía del público por esta propuesta que considero honesta me ayuda a sentirme bien”, agrega el artista.

El cantante peruano vuelve luego de una pausa de medio año fuera de los escenarios / Hugo

En cuanto a los temas, explorarán el amor de dos maneras diferentes. “Esta producción habla sobre el amor de la manera más pura y del desamor de la manera más cruda”, comenta Ezio, quien engloba estas dos ideas bajo el concepto de antídoto. “Esto es para todo aquel que esté pasando por un momento de duda sobre su relación”.

Con el nombre “Antidotour” para su actual gira, que busca promocionar su nueva producción, Ezio Oliva espera llevar su música a España y México con la ayuda del equipo creativo de Mike Bahía y Greeicy para ofrecer un espectáculo inolvidable.

Con una apuesta arriesgada y una visión clara de su camino, Ezio Oliva no siente más que gratitud hacia las personas que lo apoyan y le demuestran cariño a través de redes sociales. Ese es el motivo detrás de la facilidad que tiene al abrirse completamente en sus canciones. “El público es el gran jefe al que espero sorprender con este nuevo show en el que vuelvo a mis raíces y al mismo tiempo las expando”, concluye.