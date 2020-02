Ezio Oliva aprendió a sacarle provecho a la adversidad. Lo que hace seis años representó una gran amenaza para su romance con Karen Schwarz, hoy es su fuente de inspiración. En “30 horas” el cantautor nacional narra duros momentos que lo condujeron a la depresión. Pedir perdón fue su más grande y sincero aliado.

“Este tema es importante para mí porque habla de un momento real de mi vida y lo cuento tal y como pasó, literal. Intenté con esta canción ser honesto, es una de las veces que más honesto he sido con mis canciones, pues a veces hablo de situaciones que he experimentado y sentido, pero le meto un poquito de creatividad y ficción. En este caso, todo es real”, señala el artista de 31 años de edad.

-¿Qué te motivó a escribir sobre esa etapa de tu vida?

Las canciones son atemporales, uno puede escribir algo que siente hoy o que sintió ayer. Cuando estoy en un estudio, lo que hago es buscar una inspiración que me lleve a comunicar algo que sea real, honesto y sincero. Eso hace que cuando suba al escenario crea lo que estoy cantando para que -a su vez- el público también pueda creerlo. “30 horas” es una canción que está batiendo todos los récords en mi carrera, tenemos más de 100 mil escuchas en Spotify y el video en YouTube tiene más 2 millones y medio de vistas. Estoy cumpliendo mis sueños, mi familia está unida y creciendo, qué más puedo pedir.

-¿Cómo recibió Karen está canción?

Apenas la escribí, se la mostré para que diera el visto bueno. Le encantó, me dijo: “Ha pasado tantos años, tenemos una familia linda, una hija maravillosa y otra que viene en camino. Es una canción honesta, hay que compartirla”. Y así se hizo. Creo que los seres humanos tenemos patrones y cuando empezamos relaciones estamos en el proceso del famoso ‘amigos con derecho’, que sientes muchas cosas, pero que aún no hay un compromiso concreto. Sales con alguien, te gusta y todo, pero al no haber un compromiso, se abren brechas, conoces a otras personas y se crean confusiones.

-¿Buscas dar algún mensaje con esta canción?

Más allá de mi historia con Karen, el gran mensaje es que pedir perdón puede cambiarte la vida.

-¿A ti te cambió la vida? ¿En qué sentido?

En el sentido en que viví esta confusión emocional cuando empezaba mi relación con Karen y tuve que ser sincero conmigo mismo. Me di cuenta que estaba a punto de perder a una mujer que valía mucho, a una mujer maravillosa, al amor de mi vida. Hay mujeres y hombres maravillosos muy completos con los que puedes tener una química linda, pero solo hay un amor de tu vida y yo estuve a punto de perder el mío. Por suerte volví con el rabo entre las patas y bajando la cabeza, pedí perdón.

FOTOS AL CANTANTE PERUANO, EZIO OLIVA.

-¿Le fuiste infiel a Karen?

No hubo infidelidad porque se dio en un momento en el que estás en un proceso de conocer, pero dejé mi ego de lado y pedí perdón. Tenía claro que Karen es la mujer de mi vida y no me equivoqué.

-¿Lo que comparten en las redes sociales sobre ustedes representa realmente lo que viven como pareja?

Karen y yo mostramos en las redes solo lo que queremos mostrar. Ni Karen ni yo somos ejemplos de nada, somos seres humanos normales, con virtudes y defectos, que tenemos días buenos y malos. Tenemos diferencias y peleas, como cualquier familia, pero estamos comprometidos con nuestra historia y nuestros sueños.

-El año pasado estuviste bastante tiempo afuera entre presentaciones y promociones. ¿Cómo manejan el tema de la distancia?

Es duro, aunque estamos felices de que ambos estemos creciendo profesionalmente, es sano para nosotros como pareja y para la relación. Ha sido maravilloso terminar un año abriendo la gira de Alejandra Guzmán frente a un público de más de 20 mil personas y tengo clarísimo que una vez que cruce fronteras tendré que vivir en un avión, pero a mí no me quites mi familia, ni mi Lima gris.

FOTOS AL CANTANTE PERUANO, EZIO OLIVA.

-Cuando dejaste Ádammo para iniciar una carrera como solista, tuviste que enfrentarte a nuevos retos. ¿Qué fue lo más duro de ese proceso?

Pasaron tres años y entré en una crisis, no tenía dinero porque lo había dejado todo, estaba en la bancarrota y no tenía una profesión, así que abrí una agencia de representación de artistas, la cual fue creciendo poco a poco.

-¿Por qué se disolvió Ádammo?

Ádammo fue una maravilla, pero, en mi opinión, faltó mucha madurez. Hoy en día tenemos un chat grupal y nos llevamos muy bien, pero en ese tiempo éramos adolescentes, había ego, disfuerzo, locura, desenfreno, y estuvo bueno -para el momento- pero si no lo superas es el fin.

-¿Qué te motivó a retomar la música?

“Siempre has sido tú”, la canción con la que empecé esta nueva aventura musical, se la compuse a Karen como una sorpresa, pues ya no pensaba volver a la música. Cuando ella la escucha, me dice: 'La gente tiene que conocerla, tienes que volver, y, finalmente, se dio, la canción salió con muy pocos recursos, pero con mucho cariño, sin esperar nada y de manera honesta.

-¿Cómo están viviendo el segundo embarazo de Karen?

Bien, súper contentos, los primeros tres meses para ella fueron difíciles, la situación de las nauseas fue fuerte, ahora está todo más estable a nivel de embarazo, la familia está creciendo, Karen está cumpliendo sus sueños, estamos felices.

-¿Respaldas a Karen en el tema de la demanda a Rodrigo González?

Yo no voy a hablar del tema porque estoy enfocado al lanzamiento de “30 horas” y no voy a permitir que nada opaque mi trabajo. Pero que quede claro que respaldo completamente a mi esposa y considero que cada uno es libre de opinar, pero con respeto.