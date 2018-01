Facebook: las emotivas palabras de Pedro Suárez Vértiz a Augusto Polo Campos

Pedro Suárez Vértiz se sumó a la larga lista de artistas que despidieron al compositor peruano Augusto Polo Campos en sus redes sociales y por medio de su cuenta de Facebook agradeció al autor de "Contigo Perú", fallecido el pasado miércoles, por el privilegio que significó conocerlo.

"Querido Augusto, tuve el privilegio de conocerte y compartir grandes conversaciones contigo. Cuanto aprendí y sobretodo cuanto sonreí. Tu alma e inteligencia eran sobrenaturales. Tus hijos no lloran un simple papá, lloran a alguien que no tiene comparación con nada que vayan a conocer en todas sus vidas. Gracias por escribir la mejor línea de toda la música criolla:'Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú'. Contigo Augusto por siempre", escribió el cantante en el mencionado post de Facebook.

Augusto Polo Campos dejó de existir los últimos minutos del miércoles, tras un infarto al miocardio, a los 85 años de edad.

La reconocida figura acrecentó su estado crítico el miércoles por la noche y poco antes de las doce dejó de existir en la clínica Good Hope.

A inicios de enero, el celebrado compositor fue internado de emergencia a la unidad de cuidados intensivos de la mencionada clínica de Miraflores, tras sufrir una descompensación.

Augusto Polo Campos es autor de grandes éxitos como "Contigo Perú" y "Cuando llora mi guitarra".

El artista tenía 85 años de edad y falleció debido a complicaciones con la diabetes que padecía.