Facebook: Carlos Vives tuvo emotivo encuentro con mujer que fue quemada en el rostro por su esposo

El cantante colombiano Carlos Vives protagonizó un emotivo encuentro con Consuelo Córdoba, una compatriota de 56 años que en el 2001 fue quemada en el rostro con ácido muriático por su esposo en un arranque de celos. Las imágenes se encuentran alojadas en Facebook.

"Hoy tengo tiempo para compartir con alguien que necesita mucho amor y mucho apoyo. Le han hecho muchas entrevistas, le han tomado muchas fotos, mucho sensacionalismo y de aquello nada. Vamos a unirnos para ayudarla", señaló el intérprete de "Carito" y "Fruta Fresca" visiblemente emocionado por la posibilidad de conocer a esta dama.

La historia de Consuelo Córdoba es conocida en toda Colombia. Tras ser quemada por su esposo, se sometió a más de 80 cirugías. No se pudo recuperar por completo y contrajo una toxoplasmosis cerebral, infección que la hizo plantearse la posibilidad de autorizar una eutanasia.

El año pasado, la mujer víctima de su esposo inició el trámite pero un último deseo le cambiaría la vida: conocer al Papa Francisco. El Sumo Pontífice habló varios minutos con Consuelo y la convenció de seguir luchando por su vida.

"Gracias a Dios se pudo dar este milagro. Me abrazó. Estoy feliz, le dije que me iba a hacer la eutanasia, que me ayudara, y me dijo que no, que no iba a hacer eso. Me aseguró que yo era muy valiente y muy linda", declaró la mujer tras el encuentro.

El viernes, Carlos Vives compartió el video de su encuentro personal con Consuelo. Desde su ingreso a la vivienda de la mujer el ambiente estuvo lleno de emotividad. La mujer lo abrazó y le dijo "te amo".

El artista colombiano cantó a su anfitriona el tema "Déjame entrar" y sostuvo una larga conversación en la que, entre otras cosas, la felicitó por seguir adelante y no dejarse vencer.

Consuelo Córdoba debe someterse a una serie de operaciones estéticas que implican miles de dólares en gastos. Vives se comprometió a ayudarla y ya viene recaudando fondos con una publicación en la red social Facebook.

Puedes ver la historia completa aquí abajo: