Tania Huamaní, acaso la más acérrima seguidora de Amén, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de cérvix. La noticia fue confirmada por la agrupación, que compartió en su Facebook un emotivo mensaje de despedida.

Tania luchó hasta el final pero no pudo resistir. Disfrutó, seguramente, cada minuto como si fuera el último. Y no perdió su sonrisa. Eso fue lo que vimos cada uno de los que no conocimos a Tania Huamaní, en el video que fue compartido por la agrupación nacional Amén.

Semanas atrás, se dio a conocer una grabación de la visita que realizó Amen a Tania en el hospital donde era atendida. Esta visita se dio luego de que la banda recibiera un mensaje en el que Tania le pedía a la agrupación un lugar especial para asistir a uno de sus conciertos.

Esto no se llegó a dar, así que los chicos de Amen, liderados por Marcello Motta, llevaron su música hasta el hospital donde ella reposaba.

La mañana del viernes se confirmó el fallecimiento de Tania, luego de una larga batalla contra el cáncer que la aquejaba. Tania estaba casada, tenía dos hijos y una familia que siempre estuvo a su lado, hasta el final. ¡Descansa en paz, Tania!