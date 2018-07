Facebook: John Travolta y Foo Fighters sorprenden al cantar juntos en concierto

John Travolta y Foo Fighters sorprendieron el último fin de semana al cantar juntos durante uno de los conciertos que ofreció la banda en Nueva York. En un video que fue compartido por esta en su cuenta de Facebook se ve cómo el actor canta durante unos minutos en el escenario el tema "You´re the one that i want" de la película "Grease", la cual protagonizó a finales de la década de los 70.

Aunque solo fue un breve momento, los asistentes al show de Foo Fighters celebraron la aparición del actor, quien a pesar del pedido que le hizo Dave Grohl para que cantara un poco más del tema, prefirió dar unos breves pasos de baile y despedirse de los fans allí presentes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que John Travolta y Foo Fighters cantan juntos en concierto. En abril pasado ya habían compartido escenario de la misma forma.

Como se recuerda, en 1978, John Travolta protagonizó junto a Olivia Newton-John la película "Grease". Y entre las varias canciones del filme, "You´re the one that i want", es de los temas más populares.