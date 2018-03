Natalia Lafourcade escribió en Facebook un extenso post sobre lo que significó para ella cantar en el Oscar 2018 y compartir escenario con Miguel y Gael García Bernal, actor al que en los inicios de su carrera le dedicó una canción.

Como recuerdan los fans de la artista mexicana, en "En el 2000", tema con el que ganó reconocimiento internacional a los 18 años, se escuchaba la siguiente letra: "No tengo un hombre ni a Gael García, me siento tan vacía".

"En el 2000" de Natalia Lafourcade. (Fuente: YouTube)

Viéndolo en retrospectiva y con buen sentido del humor, en Facebook Natalia Lafourcade dijo sobre su momento con el actor en tan importante evento: "Después de 18 años me encuentro con Gael García y ya no me siento tan vacía... Mi vida afortunadamente se ha llenado de momentos maravillosos como este".

DISFRUTA EL MOMENTO

Más allá de aquella anécdota, Natalia Lafourcade destacó lo importante que ha sido esta experiencia en su carrera y se animó a relatar algunos sentimientos que pasaron por su cabeza desde que se enteró que cantaría en el Oscar hasta que finalmente lo hizo.

"Cuando supe que Miguel, Gael y yo estaríamos parados en ese escenario interpretando la canción de 'Coco' sentí en la boca del estómago una explosión de energía que invadió todo mi cuerpo en cuestión de segundos", escribió la mexicana en Facebook.

"Antes de pisar ese escenario, dentro de mí todo se sentía vivo, como hace mucho no se sentía. Este lugar sí que era nuevo y especial. No quería pensar en la cantidad de gente que nos estaría viendo. Quise pensar en mi abuelita y regalar este momento como un homenaje a su memoria", continuó la artista, quien destacó el orgullo que sintió al ver a tantos talentos mexicanos reunidos en el Oscar 2018, que, como se sabe, consagró al cineasta Guillermo del Toro y su cinta "The Shape of Water".

"Con elegancia chiflamos hasta vaciar los pulmones porque así somos los mexicanos aquí y en China. Y hay mucho porqué celebrar después de la ceremonia de los Oscar. Qué viva el arte, qué viva el cine, qué viva la música, viva la vida. Viva México y Latinoamérica", finalizó la cantante en su post de Facebook.

LE DEDICA PALABRAS DE ADMIRACIÓN

Por su parte, en Instagram, Gael García Bernal compartió una fotografía abrazando a Natalia Lafourcade en la puerta del teatro Dolby de Los Ángeles y se declaró "fascinado" con ella.

Una publicación compartida de Gael Garcia Bernal (@gaelgarciab) el Mar 6, 2018 at 2:55 PST

"Debo declararle toda mi fascinación a Natalia Lafourcade que, como dice Jorge Drexler, es la mejor compañera para cantar, bailar o actuar en el escenario. Desde sus ojos te invita a que la palabra salga con la verdad que acarrea toda ambigüedad y posibilidades. Qué bonito fue estar ahí arriba en el escenario contigo. Vuela, cariño, para allá y hacia la posteridad", escribió el mexicano.