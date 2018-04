El concierto de Roger Waters en Lima ya tiene un escenario confirmado. En Facebook, el músico británico anunció que el Estadio Monumental de Ate albergará el espectáculo que dará en noviembre de este 2018.

En un breve comunicado, el que fue uno de los miembros fundadores de Pink Floyd confirmó que su presentación en el Perú será el sábado 17 de noviembre en Lima. También anunció una segunda fecha en Buenos Aires, Argentina. Esta se llevará a cabo el 9 de noviembre en el Estadio Único de La Plata.

Las entradas para el concierto de Roger Waters en Lima saldrán a la venta el viernes 4 de mayo en Teleticket. Los boletos se podrán adquirir con un descuento especial en la etapa denominada por los organizadores como "Early Bird" hasta el 20 de mayo. Solo se vendrán 5 mil tickets en esta etapa.

Estos serán los precios y las zonas disponibles:

OCCIDENTE VIP NUMERADO :

1150 soles (precio normal), 862 soles (early bird)



US+ THEM :

699 soles (precio normal), 524 soles (early bird)



ORIENTE A :

375 soles (precio normal), 281 soles (early bird)



OCCIDENTE B :

325 soles (precio normal), 244 soles (early bird)



ORIENTE B :

325 soles (precio normal), 244 soles (early bird)



THE WALL :

299 soles (precio normal), 224 soles (early bird)



OCCIDENTE A NUMERADO :

395 soles (precio normal), 296 soles (early bird)



NORTE :

165 soles (precio normal), 124 soles (early bird)

Actualmente, Roger Waters recorre el mundo con "US+THEM TOUR", gira que inició en enero del 2018 en Australia y Nueva Zelanda, y que llevará al artista por Europa entre abril y agosto, para luego seguir en octubre en Brasil, y en noviembre en Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y México, según las fechas oficializadas en el Facebook del artista.

El británico también ha agendado una sola fecha en Centro América. Específicamente en Costa Rica, país en el que se presentará por primera vez el próximo 24 de noviembre.