Facebook: así celebró Thalía el pre lanzamiento de "Valiente", su nuevo disco

Thalía compartió a través de su cuenta de Facebook imágenes de lo que fue el pre lanzamiento de "Valiente", su nuevo disco.

"¿Mis corazones valientes, ya están listos para #NuevaYork?! Aquí les dejo algunos momentos de lo que vivimos en #losangeles. 🍭🌈🌸🐻 Pre-ordena #valiente para vernos pronto en NY. 😉 Ready to meet in #NYC next week? Here are some pics from the meet&greet in #LA. Remember to pre-order so we can get together in #NY on October 30th!!! Pre-Order here ➡️ http://SMARTURL.IT/ThaliaNYC", posteó Thalía en Facebook acompañado por varias imágenes de esa noche.

Horas antes, la mexicana reveló en la misma plataforma, un adelanto de "Sube, Sube", su nuevo tema junto a Fonseca y detalles del pre-lanzamiento de su nuevo álbum en Los Ángeles.

"Valiente", el nuevo disco de después de Latina, de 2016, se lanza oficialmente el próximo 9 de noviembre.

Por otro lado, Thalía tiene previsto iniciar una gira de conciertos que iniciará el 18 de noviembre y culminará el 15 de febrero con un total de 24 fechas.