¿Libido volverá a tocar con su formación original? Esa es la pregunta que le han formulado a los miembros del grupo peruano en más de una oportunidad; sin embargo, Toño Jáuregui ha utilizado su cuenta de Facebook para hacer una oferta directa a Salim Vera y ponerle fecha a la esperada reunión.

Por el cumpleaños del cantante, que se celebra este 9 de abril, el autor de hits como “Tres” y “Como un perro” le ofreció una tregua a su excompañero: sentarse a conversar luego de la cuarentena y planificar un concierto para el 2021. “Después, cada uno puede seguir en lo suyo”, se lee en el mensaje que el artista publicó en su página oficial.

La propuesta de Toño Jáuregui no es novedosa, ya que el también empresario ha hablado en más de una ocasión de su apertura a volver a juntar a la banda que los hizo célebres en diversos países de América Latina. La más reciente de ellas fue en julio del 2019. En entrevista con “Publimetro” aseguró que “sí existe una idea de hacer la reunión de Libido”, pero que “aún no se da el siguiente paso”.

La respuesta de “el otro bando” llegó con un comentario en la página de Facebook de Libido, administrada por Vera. “Para él, el Libido actual no existe. Ok, entonces si no existe para qué una reunión. Si él sigue dando esas declaraciones o ninguneándonos es casi imposible que haya una reunión del Libido del pasado. Declaraciones tan desafortunadas como esas hacen inviable una reunión”, escribió a nombre de la banda.

LA NEGATIVA DE LA OTRA PARTE

Curiosamente, la nueva propuesta de Toño Jáuregui llega poco después de que Salim Vera fuera contundente al asegurar que una reunión con él es imposible.

El sábado, en una transmisión en vivo desde el Facebook del grupo, varios usuarios le reclamaban al cantante tocar temas como “Universo” y otros de autoría de Jáuregui. Salim respondió: “Los temas de Toño están completamente sepultados y no los vamos a volver a tocar nunca más en la vida. Es así, es la ley de la vida y así lo quiere su dueño, que incluso lo ha hecho legal, hay que respetar eso”.

Salim Vera también respondió a un fan que le pidió aceptar dialogar con su excompañero. “No, no debería conversar con Toño. ¿Por qué debería conversar con alguien con quien no se puede conversar? Sí, se puede decir que nunca (tocaremos juntos otra vez). No necesitamos las canciones de Toño. Libido es una banda superpoderosa, una banda con una puesta en escena contundente, súper solida. Tengo la suerte de trabajar con músicos altamente profesionales (...) No existe ninguna posibilidad (de reunión). Eso ya lo tenemos clarísimo, es absolutamente inviable”, declaró el intérprete.

NUEVO DISCO CON JEFFRY FISHMAN

En el Facebook Live, Salim Vera también contó que lo que sí está en camino y casi listo para ver la luz este año es el disco de Libido con su baterista fundador, Jeffrey Fishman.

El disco llevaría por título “Libido Fishman”. “Estoy desesperado por mostrarles las canciones”, declaró Salim Vera, que aseguró que la banda espera estar en tres meses nuevamente sobre los escenarios y lanzar un nuevo tema en agosto de este año.