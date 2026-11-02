Muere Juan Atkins: el pionero del techno Foto: @juan.cybotron.atkins / Instagram
Muere Juan Atkins: el pionero del techno Foto: @juan.cybotron.atkins / Instagram
Por

El productor y DJ estadounidense Juan Atkins, considerado uno de los padres fundadores de la música tecno, falleció a los 64 años en Ciudad de México, según informó este lunes su agencia de representación, Greensmith Artists.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?