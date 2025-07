Paul Mario Day, quien fuera el primer vocalista de Iron Maiden, falleció este martes 29 de julio a los 69 años, luego de varios años luchando contra el cáncer. El cantante vivía desde hace tiempo en Australia, donde finalmente perdió la batalla contra la enfermedad.

Day fue una figura reconocida del heavy metal británico, especialmente por su paso por Iron Maiden en 1975, cuando la banda aún daba sus primeros pasos. Aunque su permanencia fue breve, su voz fue parte del origen de lo que más tarde se convertiría en uno de los grupos más icónicos del género.

El legado de Paul Mario Day permanece vivo en álbumes icónicos y en la memoria de sus fans. (Foto: Agencias)

También fue integrante de las bandas More y The Sweet, con las que dejó una marca en la escena del rock de los años 80. Fue precisamente Andy Scott, guitarrista de The Sweet, quien dio a conocer la noticia: “Paul fue un gran cantante y una persona maravillosa. Estoy devastado por su partida” , expresó en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, Iron Maiden se pronunció con un breve pero emotivo mensaje: “ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Paul Mario Day, nuestro primer cantante. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.

Con una carrera marcada por la pasión por la música y una voz poderosa, Paul Mario Day será recordado por los fanáticos del metal como un pionero y una figura entrañable dentro del género. Su legado musical seguirá vivo entre quienes vibraron con su arte.