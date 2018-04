Este viernes se supo que el DJ Sueco Tim Bergling, más conocido como Avicii, uno de los más exitosos del mundo, perdió la vida en Asia. Los detalles de su fallecimiento no son claros, pero sus problemas de salud sí son de conocimiento público.

En enero del 2012 Avicii fue internado en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, tras sufrir dolores abdominales. No salió del lugar durante 11 días, en los cuales se le diagnosticó pancreatitis aguda. En aquel entonces se habló que el malestar fue ocasionado por excesivo consumo de alcohol.

"Viajas, vives en una maleta, vas a este local de espectáculos, hay alcohol gratis por todos lados —es algo extraño que no bebas… no esperaba que durara… se volvió un hábito, porque te apoyas en ese valor y autoconfianza que obtienes del alcohol, y entonces te vuelves dependiente", declaró el músico por aquel entonces a la revista GG.

"Probablemente bebo ahora más de lo que debería, pero tengo tranquilidad. Nunca bebo más de dos días seguidos", contó tras pasar aquel susto.

En 2013 fue hospitalizado otra vez, en Australia, también por pancreatitis. En marzo del 2014 Avicii se enfermó durante el Ultra Music Festival, situación que lo llevó a posponer algunas presentaciones. Nuevamente con dolor abdominal, náuseas y fiebre fue internado en un hospital de Miami. Allí se le extirpó el apéndice y la vesícula biliar.

"Para mí, fue algo que debía hacer por mi salud. La escena no era para mí. No fueron los shows y no fue la música. La cosa que los rodeaba nunca fue algo natural para mí", contó el artista en 2016, año en que anunció su retiro.

—Trágico descubrimiento—

La noticia de la muerte de Avicii fue otorgada en un inicio por el portal de espectáculos TMZ. Tras ello, sus representantes remitieron un comunicado.

"Es con profunda pena que confirmamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue hallado muerto en Mascate, Omán, este viernes 20 de abril por la tarde, hora local. La familia está devastada y pedimos a todos por favor respetar su necesidad de privacidad en este difícil momento. Ninguna declaración adicional será otorgada", indicó la nota de prensa.

De momento se desconocen las causas de muerte de Avicii. Su más reciente publicación en redes sociales fue el 17 de abril, cuando agradeció su nominación a los Billboard Music Awards.