Eduardo “Mono” Chaparro falleció. El mundo rock peruano se despide de uno de los más importantes impulsores de la música. Chaparro fue el fundador de Sargento Pimienta, local barranquino que hace más de 46 años forma parte de la vida de muchas generaciones.

“Yo soy un adicto al rock and roll”, dijo Chaparro en su última entrevista para El Comercio, en la que la reafirmaba su amor por la música.

“Mono” Chaparro, como le llamaban los amigos, formó parte de las bandas peruanas Dr. Wheat, Narrador y Los Hermanos Brothers. Además, fundó el lugar en donde se respira más rock en Lima: Sargento Pimienta.

“Aquí, amigos cercanos conocieron a sus esposas, se casaron. La gente viene a celebrar sus compromisos, sus cumpleaños”, comentó en una conversación con el diario Gestión. “Creemos también que Sargento es único porque aquí está el espíritu del rock”, agregó en aquella entrevista en el 2017.

La hija del músico peruano, Connie Chaparro, compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que se despide de su padre. En dicha imagen también aparece “Mono” Chaparro junto al hijo de la actriz y conductora de radio.

Ambos fueron muy unidos. Connie en una entrevista para Radio Corazón contó sobre su buena relación y cómo gracias Chaparro nació su amor por la música. “Es imposible que no escuche una canción de The Beatles y no lo recuerde a él. Mi papá me inculcó el amor por la música desde muy pequeña”, comentó.

Varios artistas de la escena local y visitantes de Sargento Pimienta han utilizado sus redes sociales para despedirse de “Mono”.

