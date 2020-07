Gerardo Manuel, fundador de numerosas bandas de rock y conductor del mítico programa “Disco Club” falleció este 4 de julio a los 73 años de edad.

Desde algunos años, el destacado músico peruano se encontraba alejado de la música, tras sufrir un revés en su salud a consecuencia de un derrame cerebral lo cual lo mantuvo delicado de salud. El parkinson poco después hizo presa de su salud y derivó en una serie de problemas que lo mantuvieron resistiendo por su amor a la vida.

Su última aparición pública fue al acudir a un concierto en homenaje a The Beatles que se realizó en el teatro Peruano Japonés, junto a su hijo echando por tierra los rumores sobre su desaparición. Aquella vez recibió el aplauso del público, que lo ovacionó de pie por todo lo que representó para la música en nuestro país.

Una vez confirmada la noticia de la partida de Gerardo Manuel, actores, músicos e instituciones despidieron al músico y lamentaron su deceso.

El rockero nacional fue parte de agrupaciones como Pax, Los Shains, El Humo, Los Doltons, Gerardo Manuel y El Humo, entre otros.

Hizo famosa su frase, que siempre repetía, “El rock es cultura” con la que caminó incansable en el sendero de la música para difundir este género en la escena musical.





REACCIONES

Los actores Christian Meier, Gonzalo Torres, el guionista Eduardo Adrianzén, radios nacionales y una larga lista de rostros e instituciones nacionales despidieron a Gerardo Manuel a través de sus cuentas de Twitter.

"Hasta aquí nuestro programa de hoy. A mis amiguitos: pórtese bien tomen toda su leche; y a mis amigas y amigos: ¡Buenas noches esta noche! ". - Gerardo Manuel



Gracias hasta el cielo Gerardo Manuel. ✨ pic.twitter.com/Ri8uBPXbtW — Christian Meier (@oliverdog) July 4, 2020

Triste día para el rock, la cultura popular peruana y las comunicaciones

Gerardo Manuel fue conductor por décadas de "Disco Club", que es historia de la TV peruana. Al menos 3 generaciones aprendimos mucho de él

Que los grandes rockeros lo reciban en su salón de inmortales https://t.co/ikqdzCCH0B — Eduardo Adrianzén (@AdrianzenEduard) July 4, 2020





Gerardo Manuel fue mi escuela del rock. Y después, conocer su parte en la historia del rock en nuestro país fue, para mí, como engrandecer su silueta. Se fue un grande que merece ser recordado en un día del rock nacional. Descanse en paz, maestro. — Gonzalo Torres (@gonzalotorres) July 4, 2020





Lamentamos profundamente el fallecimiento del músico, compositor, presentador productor musical Gerardo Manuel Rojas Rodó. pic.twitter.com/keLwwS1Wqc — Gran Teatro Nacional (@GranTeatroNac) July 4, 2020

Se fue un grande, #GerardoManuel. Cantante, compositor , conductor de muchos programas en radio y TV -especialmente Disco Club- y el mas grande difusor del rock en nuestro país. Formó parte de grupos como Los Doltons, Los Shains, Gerardo Manuel y el Humo entre otros (1). pic.twitter.com/RfQhGu09dh — Fernando Tuesta Soldevilla (@tuesta) July 4, 2020

El @MinCulturaPe lamenta el fallecimiento de Gerardo Manuel, gran impulsor del rock peruano, fundador de importantes bandas peruanas de rock y conductor del mítico programa #DiscoClub. Gracias por tu recordada frase "el Rock es cultura". Nuestras condolencias a su familia. pic.twitter.com/MkJAcO9KEL — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) July 4, 2020

Gerardo Rojas, uno de los dos hijos que deja Gerardo Manuel escribió a través de sus redes sociales:

“Se fue mi papá, ojalá la vida te hubiera dado lo que merecías como se debe, siempre yo renegaba por eso y me decías: ‘No te amargues, sonríe, y si yo te veo sonreír sé que estás bien y no me preocupo’. No te preocupes, así trataré de hacerlo, gracias por cuidarme, por soportar mi crecimiento, por enorgullecerte, por la música, por tanto. Siempre seguiremos hablando porque sé que me escuchas, es hora que tengas algo mejor, haré que estés feliz por mí . Te vamos a extrañar mucho, ‘Alex y yo. Dile hola al cielo. Te amo mucho”, escribió Rojas en Facebook.





PUEDE INTERESARTE