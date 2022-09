El puente de Londres ha caído. En un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, se confirmó el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Hasta horas antes de la noticia, se supo que la monarca se encontraba descansando en el castillo de Balmoral, en Escocia; donde permanecía “tranquila y cómoda”. Mientras tanto, en los exteriores del palacio de Buckingham, cientos de ciudadanos muestran su pesar.

Tras 71 años en el trono, la Reina ya se encontraba luchando con su salud durante casi un año. Desde el otoño pasado, tuvo que retirarse de una serie de eventos públicos debido a lo que parecían ser problemas persistentes con su movilidad, a menudo entregando los asuntos reales al príncipe Carlos.

En marco del sensible fallecimiento, presentamos seis canciones que hablan —más mal que bien— y rinden homenaje a su manera a la monarca más longeva del mundo.¡God save the queen!

"HER MAJESTY", DE THE BEATLES Cierre magistral de álbum “Abbey Road”, para muchos el mejor de los Fab Four. Paul McCartney pone en juego su humor inglés para rendir tributo a la reina diciendo que “es un chica linda pero que no tiene mucho qué decir y que algún día será suya”. En la ceremonia de Jubileo del 2002, el ex Beatle la cantó en vivo frente a la mismísima Isabel II en el Palacio de Buckingham. “Tenía que hacerlo”, admitió luego Paul.

"ELIZABETH, MY DEAR", DE THE ROLLING STONES Tema en clave de folk incluido en el disco debut de 1989 de los Stone Roses. Los chicos de Manchester, ídolos del britpop, lanzan certeros machetazos a la soberana y la realeza con frases como “no descansaré hasta que ella pierda su trono, mi propósito es verdadero... es el final para ti, mi querida Elizabeth”. Unas piedras con mucho filo, sin duda.

"REPEAT" (STARS AND STRIPES), DE MANIC STREET PREACHERS La banda galesa de punk y rock alternativo Manic Street Preachers le asestó un mazazo a la monarquía con este tema de su álbum “Generation Terrorist”, de 1991, en el cual se escuchan frases como, “Repitan conmigo, fuck la reina y el país”, “escoria de bandera estúpida” y otras que a Isabel II le podrían provocar un síncope.

"THE QUEEN IS DEAD", DE THE SMITHS En la Inglaterra conservadora y en manos de la dama de hierro Margaret Thatcher, Morrissey y compañía lanzaron en 1986 un alegato brutal pero divertido en pro de la muerte de la reina. Incluido en el tercer álbum de The Smiths, “The Queen is Dead” apunta a la yugular de manera sarcástica, se burla del príncipe Carlos y plantea que el mundo es muy triste con la monarquía viva.

GOD SAVE THE QUEEN, DE SEX PISTOLS Nació con el mismo título del himno nacional británico pero, por donde se le escuche, esta canción de los Sex Pistols es una versión corrosiva contra la reina y la monarquía. “Dios salve a la reina, ella no es ningún ser humano, no hay futuro en el fantaseo de Inglaterra, que no te digan quién eres, que no te digan qué necesitas”. Luego de su controvertido lanzamiento a fines de los 70, el “no hay futuro” se convirtió en la frase emblema del movimiento punk en Inglaterra.

DREAMING OF THE QUEEN, DE PET SHOP BOYS Para muchos súbditos de la corona británica un sueño recurrente es tomar el tradicional té de las cinco de la tarde con la reina Isabel II. El vocalista de Pet Shop Boys y autor de la letra, Neil Tennant, quiso satirizar a la sociedad inglesa que vive ilusionada todo el tiempo con la reina en medio de una atmósfera melódica y triste. Un tema de 1993, del álbum “Very”, que debajo de su aparente dulzura guarda una ácida sátira, el té para la reina tenía harto limón.