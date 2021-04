Conforme a los criterios de Saber más

Sus primeros acordes, inconfundibles. Su primera frase, inolvidable. “Cholo soy” del compositor peruano Luis Abanto Morales (1923-2017), es un tema que habla de la resiliencia del hombre andino y que se convirtió en un himno para los peruanos durante las migraciones, primero a Lima y luego al extranjero. Ahora la canción se ha visto envuelta en una polémica luego de que los herederos del músico difundieran un comunicado acusando al Partido Político Nacional Perú Libre de utilizarla sin su permiso.

Publicado el pasado 25 de abril por Nancy Abanto, el comunicado indica a la opinión pública que “en ninguna circunstancia” miembros de su familia han autorizado el uso de la letra o música de la canción. Adicionalmente, advierten que si Perú Libre sigue utilizando su tema se verán “obligados a tomar las medidas legales pertinentes”.

El motivo de la polémica es un video de dos minutos y 50 segundos que apoya la candidatura de Pedro Castillo a la presidencia. “Cholo soy y no me compadezcas”, dice la grabación audiovisual que se ha difundido por las redes sociales. A la canción de Luis Abanto Morales se le acompaña la frase de Castillo “No más pobres en un país rico”. Se puede ver una copia de este spot político en este enlace.

En comunicación con El Comercio, Nancy Abanto reveló que se enteró por primera vez del uso inapropiado de “Cholo soy” cuando familiares en Cajamarca y en Cusco le mandaron copias del video. “Han colgado a nivel de todo el Perú la canción de mi padre, siendo él un demócrata que estaba en contra del comunismo”, indicó. “Que hayan agarrado su canción para propaganda política, estamos en total desacuerdo”.

Este Diario intentó comunicarse con la campaña de Perú Libre por medio de su jefe de prensa, Mauro Gonzales, para recibir su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de la nota no hemos recibido respuesta.

Por su parte, Nancy Abanto indicó que todavía se está investigando la autoría de este video y pidió la intervención de Indecopi en este tema. Además, lamentó que no sea la primera vez que se apropian sin autorización de los temas de su padre. “Es que mucha gente no respeta la propiedad intelectual. Mejor dicho, no saben lo que es una propiedad intelectual y agarran cualquier canción sin pagar los derechos de autor, sin autorización y la mandan como si fuera cualquier cosa.”

UN PROBLEMA QUE SE REPITE

Desafortunadamente para los artistas locales, el problema que aqueja a los herederos de Luis Abanto Morales no es nuevo ni poco común en nuestra realidad. Es así que a inicios del ciclo electoral la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) volvió a dar el grito de alerta por el uso ilegal de composiciones musicales para fines políticos sin la autorización de sus autores.

“Cuando un candidato político utiliza una obra musical - ya sea un autor peruano o extranjero- sin autorización, infringe dos derechos: el derecho patrimonial, que es de carácter económico, y el derecho moral, porque estás atentando contra la integridad de la obra”, explicó en ese entonces el director general de Apdayc, Rubén Ugarteche.

El letrado agregó que esto es aún más serio cuando se trata de la publicidad audiovisual, ya que en este caso se está violando adicionalmente el derecho de sincronización, que requiere pedir el permiso directo del autor de una obra musical cuando se incluye en cualquier tipo de videos, sea para la televisión o para compartir en las redes sociales.

Las consecuencias por violar los derechos de autor pueden ser severas. Una denuncia ante el Indecopi por esta infracción puede acarrear una multa de hasta 180 UIT (S/.792 mil). Además de la sanción administrativa, el transgresor también está cometiendo un delito cuya pena no es menor a cuatro años de cárcel.

Pero los efectos de no respetar la propiedad intelectual no solo son negativos para los infractores, sino también para los artistas que dejan de recibir la justa recompensa por el uso de sus obras. “La situación que están pasando los autores y los artistas es muy dramática. Y si frente a esta situación que los políticos conocen, con mayor razón, si van a usar sus obras, tienen que ser respetuosos de los derechos de autor”, sentenció Ugarteche.

En el caso de los herederos de Luis Abanto Morales, cualquier cuestión monetaria queda en segundo plano al hecho de mantener el legado musical del artista. “Esa canción fue creada para el pueblo peruano, por mi padre que adoraba el Perú”, sentencia su hija Nancy. “No vamos a permitir que nadie manche esa canción, y menos aún con temas políticos”.

VIDEO RECOMENDADO

Hablamos con Chloé Zhao, la directora de la nominada al Oscar "Nomadland"