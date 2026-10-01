A través de un comunicado en redes sociales, el fanclub oficial BTS Perú hizo un llamado a las fans a respetar la privacidad de los integrantes de la agrupación surcoreana y su personal técnico ante su próxima llegada a Lima para presentaciones del 7,8 y 10 de octubre.
A través de un comunicado en redes sociales, el fanclub oficial BTS Perú hizo un llamado a las fans a respetar la privacidad de los integrantes de la agrupación surcoreana y su personal técnico ante su próxima llegada a Lima para presentaciones del 7,8 y 10 de octubre.
El club de fans invocó a los seguidores a abstenerse de acudir al aeropuerto o a las instalaciones del hotel donde se hospeden, así como evitar el rastreo y la difusión de las actividades de los artistas en tiempo real. Asimismo, hicieron un llamado a los medios de comunicación y creadores de contenido a sumarse a su pedido de respeto.
“La condición de medio de comunicación, periodista, creador de contenido o fan no constituye una autorización para invadir la privacidad, facilitar el seguimiento o difundir información personal de otra persona”, se lee en su pronunciamiento.
Además, enfatizaron que serán los primeros en “en señalar, condenar y denunciar cualquier conducta que vulnere la privacidad o seguridad de BTS, independientemente de que provenga de un fan, creador de contenido o medio de comunicación”.
Finalmente, el fanclub solicitó que todo tipo de incidencias se reporte de manera directa a BIGHIT MUSIC a través del “HYBE Artist Rights Infringement Report System”.
Hora del concierto de BTS en Lima
El registro para quienes tengan acceso al soundcheck estará habilitado hasta las 2 p.m. Las puertas para el público de campo abrirán a las 4 p.m., mientras que el ingreso a las tribunas comenzará a las 5 p.m. Asimismo, BTS tiene planeado subir al escenario aproximadamente a las 8 p.m.
BTS en Perú: El impacto de HYBE en la música y la cultura global