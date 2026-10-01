Una fotografía de prensa cedida por BIGHIT MUSIC/Netflix muestra al grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl | Foto: EFE
Una fotografía de prensa cedida por BIGHIT MUSIC/Netflix muestra al grupo de K-pop BTS durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl | Foto: EFE
/ BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT
Por Redacción EC

A través de un comunicado en redes sociales, el fanclub oficial BTS Perú hizo un llamado a las fans a respetar la privacidad de los integrantes de la agrupación surcoreana y su personal técnico ante su próxima llegada a Lima para presentaciones del 7,8 y 10 de octubre.

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