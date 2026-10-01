A través de un comunicado en redes sociales, el fanclub oficial BTS Perú hizo un llamado a las fans a respetar la privacidad de los integrantes de la agrupación surcoreana y su personal técnico ante su próxima llegada a Lima para presentaciones del 7,8 y 10 de octubre.

El club de fans invocó a los seguidores a abstenerse de acudir al aeropuerto o a las instalaciones del hotel donde se hospeden, así como evitar el rastreo y la difusión de las actividades de los artistas en tiempo real. Asimismo, hicieron un llamado a los medios de comunicación y creadores de contenido a sumarse a su pedido de respeto.

“La condición de medio de comunicación, periodista, creador de contenido o fan no constituye una autorización para invadir la privacidad, facilitar el seguimiento o difundir información personal de otra persona”, se lee en su pronunciamiento.

Este es el plan de desvío vehicular por el concierto de BTS.

Además, enfatizaron que serán los primeros en “en señalar, condenar y denunciar cualquier conducta que vulnere la privacidad o seguridad de BTS, independientemente de que provenga de un fan, creador de contenido o medio de comunicación”.

Finalmente, el fanclub solicitó que todo tipo de incidencias se reporte de manera directa a BIGHIT MUSIC a través del “HYBE Artist Rights Infringement Report System”.

Hora del concierto de BTS en Lima

El registro para quienes tengan acceso al soundcheck estará habilitado hasta las 2 p.m. Las puertas para el público de campo abrirán a las 4 p.m., mientras que el ingreso a las tribunas comenzará a las 5 p.m. Asimismo, BTS tiene planeado subir al escenario aproximadamente a las 8 p.m.