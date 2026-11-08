El cariño que Farruko siente por el Perú quedó reflejado en uno de los momentos más especiales de su presentación en Lima. El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al iniciar su espectáculo en el Sound Music Fest con un video que recopilaba algunos de los mejores momentos de su visita a tierras peruanas.

En las imágenes, proyectadas al comienzo de su show en el Estadio Nacional, se observa al intérprete de “Pepas” disfrutando de los impresionantes paisajes de Cusco, recorriendo sus atractivos turísticos y posando para fotografías y videos en distintos escenarios de la ciudad imperial.

El material audiovisual permitió recordar la conexión que el artista estableció con el Perú durante su estadía. Días antes, Farruko había compartido con sus seguidores algunas postales de su recorrido por el Valle Sagrado, Machu Picchu y otros destinos emblemáticos de la región cusqueña.

Hoy es 8 pero felizmente no ese 8 Pasaba a dejar este clip q es la intro de Farruko y este es una de las razones por la cual todos nos tiran hate sin razon alguna, pq todavía no aceptan que PERÚ ES Y SEGUIRÁ SIENDO CLAVE!! Y SOPORTEN💅😝AH!! HYBE NO LE TENGAS MIEDO AL ÉXITO🤪🇵🇪💜 https://t.co/FJX7bcOcIX — Romi🇵🇪 VIÓ A BTS 💜 (@RomiRoMu19) November 8, 2026

Pero el homenaje no quedó únicamente en las imágenes. El cantante también dedicó palabras de agradecimiento y cariño al público peruano, demostrando que su paso por el país había significado mucho más que una presentación musical.

“Gracias, Perú, por tanto amor. Este lugar tiene una energía que no se compara con nada. Uno se siente parte de la tierra”, expresó en una de sus publicaciones, reflejando la conexión especial que experimentó durante el viaje.

Asimismo, el artista compartió una reflexión sobre su experiencia en territorio peruano en 2025: “El creador sopló sobre mis pasos y me trajo a la Casa del Sol. Aquí entendí que no camino solo: las montañas escuchan, los vientos responden y los ancestros celebran cuando un guerrero vuelve a su raíz”.

De esta manera, Farruko se suma a la larga lista de artistas que han demostrado que el Perú tiene un lugar especial en sus corazones, hecho que han demostrado en conciertos, tal y como BTS lo hizo en octubre pasado.