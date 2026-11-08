Farruko sorprendió a sus seguidores al iniciar su espectáculo en el Sound Music Fest con un video que recopilaba algunos de los mejores momentos de su visita a tierras peruanas. (Foto: Instagram - @farruko / Captura de video de X - @@RomiRoMu19)
Farruko sorprendió a sus seguidores al iniciar su espectáculo en el Sound Music Fest con un video que recopilaba algunos de los mejores momentos de su visita a tierras peruanas. (Foto: Instagram - @farruko / Captura de video de X - @@RomiRoMu19)
Por Redacción EC

El cariño que Farruko siente por el Perú quedó reflejado en uno de los momentos más especiales de su presentación en Lima. El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al iniciar su espectáculo en el Sound Music Fest con un video que recopilaba algunos de los mejores momentos de su visita a tierras peruanas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?