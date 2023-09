El artista colombiano Feid lanzó su nuevo álbum, “MOR, no le temas a la oscuridad”. El álbum, que consta de 15 canciones, representa una nueva era en su carrera artística, ya que presenta un enfoque más global con amplia variedad de sonidos.

MOR, no le temas a la oscuridad representa un período de evolución en su carrera, ya que experimenta nuevas maneras de experimentar con su música.

El título del álbum es una analogía con ver la oscuridad de una manera diferente. Feid lo ve como una oportunidad para ser valiente y salir de su zona de confort, también se posiciona como un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, “Are You Afraid of the Dark?”

Producido por Feid y su equipo de productores Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan y Rolo). El álbum se creó en diferentes estudios, pero Los Ángeles fue fundamental para su desarrollo.

MOR, no le temas a la oscuridad cuenta con colaboraciones con una amplia variedad de artistas, incluidos Rema, Sean Paul, Ñengo Flow y Ryan Castro. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Qué canciones trae “MOR, no le temas a la oscuridad”?

Por otro lado, es preciso señalar que el nuevo álbum de Feid tiene quince canciones, las cuales son: