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Resumen

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La muerte de Felipe Staiti, cierra una etapa clave en la historia del rock latinoamericano. Guitarrista, cantante y cofundador de Los Enanitos Verdes, su voz —más discreta que la de los escenarios, pero igual de firme— quedó registrada en la entrevista que concedió a este Diario en noviembre del 2023. En ella, hablaba de la ausencia de Marciano Cantero, de la decisión de seguir tocando y de una etapa atravesada por la resistencia.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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