El sábado 22 de agosto, fecha en la que se conmemora el 𝗗𝗶́𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗼𝗹𝗰𝗹𝗼𝗿𝗲, el Coliseo Eduardo Dibós será escenario del 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 | Imagen: Difusión
El sábado 22 de agosto, fecha en la que se conmemora el 𝗗𝗶́𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗼𝗹𝗰𝗹𝗼𝗿𝗲, el Coliseo Eduardo Dibós será escenario del 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 | Imagen: Difusión
Por Redacción EC

𝗠𝗮𝘅 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼, 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗱𝗮, 𝗠𝗮𝗰 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿, 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮, 𝗟𝗼𝘀 𝗘𝗰𝗼𝘀, 𝗡𝗮𝘆𝗱𝗮 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇, 𝗬𝘂𝗯𝗲𝗿 𝗔𝗱𝗮𝗺𝘀, 𝗗𝘂𝗹𝗰𝗲 𝗔𝗹𝗲𝗴𝗿𝗶́𝗮, 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗚𝗲́𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀, 𝗘𝗺𝗲𝗿 𝘆 𝗦𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘆 𝗥𝗼𝗱𝗼𝗹𝗳𝗼 𝗚𝗮𝗶𝘁𝗮́𝗻 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼 serán los protagonistas de una gran celebración dedicada a la música, la identidad y las raíces del Perú. Además, el festival será escenario del lanzamiento en vivo de un nuevo éxito de 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗶𝗻𝗰𝗼́𝗻 junto a 𝗘𝗺𝗲𝗿 𝘆 𝗦𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮.