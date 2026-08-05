𝗠𝗮𝘅 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼, 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗱𝗮, 𝗠𝗮𝗰 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿, 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮, 𝗟𝗼𝘀 𝗘𝗰𝗼𝘀, 𝗡𝗮𝘆𝗱𝗮 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇, 𝗬𝘂𝗯𝗲𝗿 𝗔𝗱𝗮𝗺𝘀, 𝗗𝘂𝗹𝗰𝗲 𝗔𝗹𝗲𝗴𝗿𝗶́𝗮, 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗚𝗲́𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀, 𝗘𝗺𝗲𝗿 𝘆 𝗦𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘆 𝗥𝗼𝗱𝗼𝗹𝗳𝗼 𝗚𝗮𝗶𝘁𝗮́𝗻 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼 serán los protagonistas de una gran celebración dedicada a la música, la identidad y las raíces del Perú. Además, el festival será escenario del lanzamiento en vivo de un nuevo éxito de 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗶𝗻𝗰𝗼́𝗻 junto a 𝗘𝗺𝗲𝗿 𝘆 𝗦𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮.

Este sábado 22 de agosto, fecha en la que se conmemora el 𝗗𝗶́𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗼𝗹𝗰𝗹𝗼𝗿𝗲, el Coliseo Eduardo Dibós será escenario del 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹, un espectáculo que reunirá a destacados artistas y agrupaciones de la música andina y tropical peruana.

Miles de asistentes podrán disfrutar de una amplia cartelera conformada por reconocidos exponentes que, a través de sus canciones y diferentes propuestas musicales, han logrado conquistar a públicos de distintas generaciones.

Como parte de la preventa vigente, el público podrá adquirir sus entradas con 𝟯𝟬% descuento, utilizando cualquier medio de pago, a través de 𝗧𝗲𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁. La promoción estará disponible desde el 𝗹𝘂𝗻𝗲𝘀 𝟯 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝟵 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼.

El Festival Andino Tropical nace con el propósito de rendir homenaje a la riqueza y diversidad cultural del Perú, reuniendo en una misma jornada el folclore, la música andina y tropical y otros sonidos que forman parte de la identidad musical del país.

La cartelera reunirá en un mismo espectáculo a artistas de diferentes generaciones y estilos. Max Castro, Mac Salvador, String Karma, Nayda Gutiérrez, Yuber Adams, Dulce Alegría y Rodolfo Gaitán Castro representarán distintas expresiones de la música andina y el folclore peruano.

Por su parte, Grupo Guinda, Los Ecos, Grupo Génesis y Emer y Son Orquesta aportarán el ritmo y la energía de la música tropical, completando una programación diversa que permitirá al público cantar, bailar y reencontrarse con canciones que forman parte de la memoria musical de miles de peruanos.

Como uno de los momentos especiales de la jornada, el público podrá presenciar el 𝗹𝗮𝗻𝘇𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝘃𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲́𝘅𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗶𝗻𝗰𝗼́𝗻 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗘𝗺𝗲𝗿 𝘆 𝗦𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮. Esta presentación marcará el estreno del tema sobre el escenario y será uno de los atractivos exclusivos preparados para esta edición del festival.

Cada presentación tendrá un espacio especial dentro de la programación, permitiendo que los asistentes disfruten de los grandes éxitos y propuestas musicales de todos los artistas que integran el festival, sin concentrar el espectáculo en una sola figura.

Show en escenarios panorámicos

La producción ha confirmado un innovador formato de 𝗱𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮́𝗺𝗶𝗰𝗼𝘀, que permitirá alternar las presentaciones de los artistas, reducir los tiempos de espera y mantener un espectáculo dinámico y continuo durante toda la jornada.

Este despliegue técnico ha sido diseñado para ofrecer una experiencia cercana y envolvente, permitiendo que los asistentes disfruten de cada presentación sin largas interrupciones y convirtiendo al Coliseo Eduardo Dibós en una gran fiesta de la música peruana.

El festival busca reunir a familias, jóvenes y seguidores de distintas generaciones en una celebración en la que la música se convierta en un punto de encuentro para reconocer nuestras raíces y fortalecer el orgullo por la cultura nacional.

Con una cartelera de primer nivel, el lanzamiento de una nueva producción musical y una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión, el 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 se proyecta como uno de los principales encuentros musicales del año y como una cita especial para celebrar el amor por el Perú a través de su música.

Las entradas se encuentran disponibles en 𝗧𝗲𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 con 𝟯𝟬% de descuento, con cualquier medio de pago, hasta el 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝟵 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼.

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