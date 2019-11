En los últimos días, la organización a cargo del Festival de Viña del Mar, confirmó a los artistas que serán parte de su edición 2020. Entre ellos, se mencionaron a Ricky Martin, Mon Laferte, Pablo Alborán, Ana Gabriel, entre otros. El futuro del evento musical más importante de Chile y Latinoamérica, sin embargo, se torna incierto, debido al estallido social que aflige a este país desde el pasado 18 de octubre y que no parece cuándo acabar.

Otros eventos que tendrían a Chile como sede ya se cancelaron por el mismo motivo: la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que estaba prevista para el 16 y 17 de noviembre, la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate, que finalmente se trasladó a Lima y se jugará este 23 de noviembre, la conferencia contra el cambio climático COP25, que se iba a realizar del 2 al 13 de diciembre y la Teletón, que tendría como fecha tentativa el 3 y 4 de abril del 2020.

►Festival Viña del Mar 2020: estos son los artistas y los horarios confirmados del festival

Sobre la posible suspensión del Festival de Viña del Mar, el medio “Soy Chile” informó que la segunda semana de noviembre hubo una reunión de ejecutivos de TVN y Canal 13, los canales que transmiten el evento musical, junto a los animadores de esta edición María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, para definir los pasos que darían los organizadores en medio de esta difícil coyuntura política y social.

“Yo creo que nadie quiere suspender el próximo Festival de Viña del Mar, el impacto sería muy fuerte para la ciudad; sin embargo, creo que durante diciembre deberá analizarse si es necesaria o no una eventual suspensión del certamen si es que la situación en nuestro país no cambia, ya que efectivamente se han ido suspendiendo varios eventos de gran magnitud en otros lugares del país, como la Apec, la Cop25 y la final de la Copa Libertadores, y Viña del Mar no es una isla de lo que pasa en nuestro país”, indicó Sandro Puebla, integrante de la comisión organizadora del evento.

Hay que tener en cuenta que a finales de octubre, ya se suspendió la acostumbrada gira internacional de Viña del Mar, en la que María Luisa Godoy y Martín Cárcamo debían viajar a Miami para visitar diversos medios y hablar de lo que será la edición 2020 del festival musical.

Es un placer confirmar a la pareja de animadores oficiales del Festival de Viña del Mar 2020: @MariaLuisaGodoy y @rubionatural 🔝🎉 pic.twitter.com/i8932hxHYd — Festival de Viña del Mar (@elfestival) September 2, 2019

Puebla dijo también que es de la idea que el Festival de Viña del Mar se realice en un ambiente de austeridad. “Es lo que todo el país espera y eso puede implicar al menos cambiar el formato de la gala”, declaró.

Para Pamela Hodar, otra integrante de la comisión organizadora, el Festival de Viña sí debe de realizarse, y el no hacerlo no está en sus planes. "El evento sigue su marcha, no hemos tenido una situación en el sentido de repensarlo o que no se va a hacer, porque hay un tema turístico importante y sobre todo para apoya el turismo en la región (...) Pensar en que el festival no se va a hacer no está en nuestros planes, creo que el festival debiera ir, además que es un evento nacional, no solo de Viña”, indicó.

LA OPINIÓN DE LA GENTE

Los reclamos de la gente en redes sociales son divididos: la edición 2020 del Festival de Viña del Mar no debe realizarse; o por lo menos la gala, que en palabras de los chilenos es un “despilfarro de dinero” en un momento en que la gente está reclamando un país más justo.

Mas que #Viña2020 hay que eliminar la #GalaViña2020



Es como la teletón, estamos con la causa, no con el show y despilfarro de millones. pic.twitter.com/NKvav42839 — HNK Louis (@burdeoshnk) November 18, 2019

Está claro que es para atraer turistas, pero los ánimos no están para #Viña2020 éste festival también se debería repensar y esa gala superficial super fuera de contexto con el chile real — Dani Arauz (@danysarauz) November 18, 2019





LAS PALABRAS DE MON LAFERTE

Desde que estalló la crisis en Chile, la voz de Mon Laferte se ha sentido con fuerza a través de post, entrevistas y discursos en los que no cesa por reclamar justicia social, denunciar violaciones a los derechos humanos y pedir la renuncia de Sebastián Piñera. A pesar de que su nombre figura en la lista de artistas invitados al Festival de Viña del Mar desde setiembre pasado, la cantante de 36 años no ha declarado si el certamen chileno debería suspenderse o no.

El último jueves, Mon Laferte hizo historia en la edición 20 de los Grammy Latino al descubrirse los pechos durante su paso por la alfombra roja de los premios y denunciar que “En Chile torturan, violan y matan”.

En entrevista a la BBC, la cantautora chilena declaró que “Toda la sociedad chilena está furiosa por la desigualdad (existente en el país)” y señaló lo importante que es tomar parte en el movimiento que busca “intentar solucionar los problemas sociales” que afectan al pueblo chileno.

Hasta el momento, el próximo Festival de Viña del Mar se realizaría desde el 23 al 28 de febrero de 2020. De suspenderse el certamen, esta sería la primera vez que sucede desde que fuera inaugurada su primera edición el 21 de febrero de 1960.