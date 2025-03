El Festival Estéreo Picnic anunció un nuevo nombre para su cartel 2025. Se trata de Beck, el celebrado cantautor estadounidense que triunfó en los 90 con el tema “Loser” y afianzó su carrera con álbumes como “Sea Change”.

El artista, quien acaba de anunciar que realizará una gira en formato orquestal en los Estados Unidos y Canadá en julio de este año, calentará motores con una presentación en América Latina: el 29 de marzo, en la tercera fecha del Estéreo Picnic 2025.

La confirmación de la presentación de Beck se da tras la noticia de la suspensión de la presentación de The Black Keys, banda que tenía en agenda un tour por América Latina. “Debido a complicaciones de salud dentro de la familia, The Black Keys no podrá presentarse en el Festival Estéreo Picnic 2025. Entendemos la prioridad que tiene la situación, nos sumamos en apoyo y esperamos el pronto regreso de la banda”, informaron los organizadores del Estéreo Picnic. De esta manera, Beck tomará su lugar.

El Festival Estéreo Picnic 2025 se desarrollará del 27 al 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia.

Los ‘headliners’ del festival serán Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, entre otras estrellas.

Las entradas están disponibles en E-Ticket.com y tienen un precio promedio de $ 499.000 pesos colombianos, un aproximado de 450 soles en moneda peruana, por entrada general en cada fecha.

