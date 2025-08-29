Venta general de entradas desde el 30 de agosto | Foto: Difusión
Venta general de entradas desde el 30 de agosto | Foto: Difusión
Redacción EC
Redacción EC

Este 18 de octubre, el festival de Hola Lima Fest se realizará en el Círculo Militar de Jesús María, presentando un cartel de artistas que incluye a la banda colombiana Bacilos y a los peruanos y .

Las entradas para el evento estarán disponibles en Joinnus, con una preventa exclusiva con descuento para tarjetas BBVA, que se realizará el viernes 29 de agosto, mientras que la venta general comenzará el sábado 30 de agosto.

Bacilos, banda ganadora del Grammy y Latin Grammy, es conocida por éxitos como Caraluna y Mi primer millón. Por su parte, Mauricio Mesones, destacado exponente de la cumbia moderna, y Ezio Oliva, cantautor pop, completan la programación del festival.

Según los organizadores, el evento busca establecerse como una cita anual en el calendario musical de la ciudad, ofreciendo una combinación de géneros y artistas para el público limeño.

Datos del festival:

  • Fecha: 18 de octubre
  • Lugar: Círculo Militar de Jesús María
  • Entradas a la venta en Joinnus
  • Preventa Descuento exclusivo tarjetas BBVA: viernes 29 agosto 10 a.m.
  • Venta general: 30 de agosto 10 a.m.

