Este 18 de octubre, el festival de música Hola Lima Fest se realizará en el Círculo Militar de Jesús María, presentando un cartel de artistas que incluye a la banda colombiana Bacilos y a los peruanos Mauricio Mesones y Ezio Oliva.

Las entradas para el evento estarán disponibles en Joinnus, con una preventa exclusiva con descuento para tarjetas BBVA, que se realizará el viernes 29 de agosto, mientras que la venta general comenzará el sábado 30 de agosto.

Afiche oficial del Hola Lima Fest

Bacilos, banda ganadora del Grammy y Latin Grammy, es conocida por éxitos como Caraluna y Mi primer millón. Por su parte, Mauricio Mesones, destacado exponente de la cumbia moderna, y Ezio Oliva, cantautor pop, completan la programación del festival.

Según los organizadores, el evento busca establecerse como una cita anual en el calendario musical de la ciudad, ofreciendo una combinación de géneros y artistas para el público limeño.

Datos del festival:

Fecha: 18 de octubre

Lugar: Círculo Militar de Jesús María

Entradas a la venta en Joinnus

Preventa Descuento exclusivo tarjetas BBVA: viernes 29 agosto 10 a.m.

Venta general: 30 de agosto 10 a.m.