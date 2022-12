El Festival Reactívate 10 iba a tener lugar este sábado 17 de diciembre en el Estadio San Marcos; sin embargo, tras la declaración del estado de emergencia en Perú, la organización anunció la postergación del evento para resguardar la seguridad de los asistentes, artistas y equipo.

“Nos apena tener que darles esta repentina noticia, sin embargo, nuestra prioridad y compromiso hacia ustedes, nuestro público, hacia los artistas y con nuestros trabajadores, es brindarles un evento que cumpla con todas las garantías de seguridad para su realización en donde puedan disfrutar de principio a fin de cada una de las presentaciones”, se lee en el comunicado publicado a través de sus redes sociales.

Asimismo, la organización del Reactívate 10 aseguró que reprogramará la fecha del evento y esta será anunciada “a la brevedad posible”. Aún no se ha especificado si procederá la devolución de entradas.

(Foto: Instagram)

El evento contaría con la presencia de 21 bandas en dos escenarios estelares. Por el lado internacional, iba a tener la presencia de Jerry Rivera, junto al grupo argentino Miranda. Asimismo, se uniría Tito El Bambino, Los Adolescentes, Trebol Clan y Enjambre.

En tanto, el Perú estaría representado sobre el escenario por Daniela Darcourt, Deyvis Orozco, Raúl Romero, Amen con Marcelo Motta, Tony Rosado, Libido, Armonía 10, Los Mirlos, Mauricio Mesones, You Salsa, We The Lion, Combinación de la Habana, Pedro Suárez -Vertiz La Banda, The Outsiders y Tourista. El Festival Reactívate 10 iba a ser una maratón musical de más de 14 horas, y tenía como hora de inicio la 1 p.m.