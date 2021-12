Conforme a los criterios de Saber más

De manera silenciosa, como suele ser su estilo, César Ramos, el creado del Vivo X el Rock, ha ido afianzando otra marca de festivales en el país; aunque esta vez con un reto mucho mayor: el de ayudar a poner en marcha la golpeada escena de conciertos en el Perú tras el paro de casi dos años forzado por el COVID-19. Desde agosto, hasta la fecha, han sido cuatro las ediciones del evento que, con los protocolos respectivos, ha venido ganando popularidad con un cartel variado, al gusto de la audiencia local.

Y aunque es usual que cada fecha del Reactívate sea un ‘sold out’, el empresario explica cómo la incertidumbre con respecto a nuevos protocolos para los aforos de eventos en el 2022 todavía es una limitante para que se confirmen, como ya ocurre en otros países de la región, más conciertos con artistas internacionales, como es el caso del Vivo X el Rock.

- ¿Cómo nació el Festival Reactívate?

Yo esperaba que la reactivación de los conciertos se diera a principios de año, pero la segunda ola no lo permitió. De todas formas, sabía que cuando pudiéramos volver a hacer los shows, estos serían con protocolos y aforos reducidos. Entonces ya tenía todo eso pensando y creado para cuando nos dieran el ‘go’. Y en agosto el Ministerio de Cultura hizo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el primer concierto después de la para, ese mes empecé a anunciar el festival, que se hace con todas las restricciones acordes a la coyuntura que estamos viviendo: espacios con separaciones por ‘boxes’, algo súper raro en eventos de este tipo, pero siempre respetando el distanciamiento.

- ¿Cómo sientes que ha evolucionado el festival y la reacción de la gente desde su creación?

Hay un público al que le ha gustado esto de tener su propio espacio. En los festivales hay todo tipo de audiencia y siempre encontrabas gente a la que no le gustaba el estar con muchas personas alrededor, no poder tener más espacio; eso es algo que en Reactívate no sucede: es un festival en el que tienes tu propio lugar, con distanciamiento, puedes seleccionar desde el inicio tu ubicación y saber a qué distancia estarás del escenario, como cuando compras una entrada para el cine. Creo que esa temática del festival es la que, además, la diferencia de otros eventos que hemos hecho como el Alternativo, el Día del Rock peruano o hasta un Vivo X el Rock.

El Festival Reactívate se realiza en el Arena Perú, al lado del Jockey Plaza, y se distribuye en 'boxes'. Los asistentes pueden comprar un 'box' para 8 personas o pagar por un espacio individual en otro 'box'. (Foto: Raúl Umeres/ Difusión)

- ¿Continuarás con este formato?

Sí, yo crearía que se va a quedar, solo me gustaría migrar a espacios más grandes, pero espero que se quede con esta temática para que no sea un festival más, similar a los que ya existen, sino que ese sea su punto diferencial con los otros: tener tu espacio y elegir tu ubicación.

- Empezaste el festival con artistas nacionales, pero ya en la cuarta edición trajiste a Miranda (de Argentina) y Don Teto (de Colombia), ¿qué tan complicadas han sido las negociaciones con artistas de afuera en tiempos de pandemia?

Es bastante complicado porque la pandemia también alteró el tema de las visas. Los tramites normalmente tomaban un mes o mes y medio, pero ahora por la coyuntura y porque muchas entidades están haciendo trabajo remoto, los procesos demoran un poco más, todo es más engorroso. También hay que tener en cuenta que los aforos en otros países son más amplios que en el Perú. En Argentina prácticamente ya están al 100% con vacunación completa y esto hace que artistas como Miranda ya tengan su agenda llena para los próximos 5 meses . Entonces, no es que haya muchos artistas disponibles. En el caso de Miranda, que son una banda amiga, ocurrió que tuvimos la suerte de que se abriera un espacio, conversamos y vinieron. Todo funcionó al final con ellos, pero todavía es un poquito complicado traer artistas extranjeros. Sobre todo, para un festival como el nuestro que anuncia con poca anticipación; tres o cuatro semanas antes, aproximadamente. Pero no descarto en un futuro cercano traer otros artistas de fuera. De momento, ya estoy armando las ediciones 6 y 7 de Reactívate.

Miranda en el Festival Reactívate 4, realizado los días 23 y 24 de octubre del 2021 en Surco. (Foto: Raúl Umeres/ Difusión)

- A diferencia de lo que ocurría con el Vivo X el Rock, todavía no hay tanto ‘troll’ con el cartel de Reactívate, que es en esencia muy variado en géneros musicales, ¿no?

Reactívate tiene un cartel que te podría llevar al ‘hate’ de las redes sociales por la mezcla de géneros, pero, afortunadamente, la gente ha entendido que el festival tiene que ver con un tema de reactivación general del rubro, no con cierto estilo musical. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia y, además, uno de los últimos en reactivarse ha sido el de los conciertos. La gente entiende que los músicos, su staff y todo el universo que trabaja en este rubro, ya sin diferencias entre rock, cumbia, salsa, necesitaba volver a trabajar. Fue mucho tiempo sin poder ganar algún dinero en base a lo que siempre han sabido hacer .

- Todas las fechas de Reactívate son en el Arena Perú, que tiene una capacidad para 20 mil personas. Estás haciendo dos fechas por edición, ¿cuántas personas estás llevando por fecha?

En la actualidad, solo 3 mil personas. Por eso tenemos ‘sold outs’ rápidos y estamos haciendo varios eventos, porque el aforo es muy pequeño. Esperemos que a fin de año las autoridades se pronuncien sobre los protocolos y medidas que van a adaptar para el 2022. Todo está en manos de las autoridades, nosotros nos adaptaremos a los que nos permitan.

Imagen del Festival Reactívate en el Arena Perú. (Foto: Raúl Umeres/ Difusión)

- Entre pagos de derechos de autor, ticketera, contratos, IGV... ¿es rentable hacer Reactívate?

No es que el evento no deje ganancias, pero la rentabilidad es simbólica, lo que buscamos ahora es calentar el mercado y también calentar el oído de las autoridades, mostrarles que podemos hacer conciertos sin generar desorden y todo lo reprochable que se temía de los conciertos en pandemia. Creo que estamos demostrando que podemos manejar un mejor aforo, con el protocolo se pueden hacer cosas más grande, solo necesitamos el ‘go’ y nosotros ya estamos listos.

- ¿Cómo encontró la pandemia a los empresarios de conciertos?, ¿estaban unidos?

Esta es la primera vez que todos nos unimos. Honestamente, casi siempre cada uno está por su lado, viendo su propio negocio. Esta es la primera vez que tuvimos una comunicación fluida entre todos. Hemos hecho muchos intentos con las autoridades, pero lamentablemente no hemos sentido que hayamos sido parte importante de la reactivación económica del país. A modo personal, no sentí que nos tomaran muy en cuenta. Comparando con otros países de la región, el Perú es el que ha tenido una reactivación cultural más atrasada. No es novedad, pero siento que el tema cultura no ha sido una prioridad. Sé que hay otras cosas que priorizar, pero no nos hemos sentido parte de la reactivación económica. Hemos sido muy golpeados, con varios al borde de la quiebra, y no solo hablo de empresarios, sino de músicos, técnicos, gente de seguridad, cajeros, personas de limpieza... somos todo un ecosistema en este rubro y una gran parte de nosotros terminamos dedicándonos a otra cosa, pero cuando no es lo tuyo, las cosas no siempre salen como te gustaría.

César Ramos, empresario de conciertos. (Foto: GEC)

- En tu caso, ¿qué otros rubros probaste?

Antes de la pandemia, hacía aproximadamente 20 conciertos al año. Quedarme sin hacer nada por 2 años era imposible. En mi caso, probé en otros rubros: exportaciones, construcción. Pero no era lo mío. Fueron intentos y ya. Personalmente, no siento que alguien haya encontrado un nuevo mercado al cual dedicarse al 100%, fue un intento de subsistir para llevar un dinero mensual a la casa, pero todos hemos estado esperando el momento en el que nos dejen hacer conciertos. A muchos no nos fue como esperábamos y hemos terminado muy golpeados con la pandemia, incluido yo. Espero que el 2022 sea el año de una real reactivación económica en nuestro sector. Ojalá nos dejen a los empresarios formales hacer cosas más significativas y demostrar que podemos trabajar con aforos de más de 3 mil personas.

- Ya se han empezado a hacer anuncios de conciertos internacionales para el 2022, el más grande hasta hora es el de Coldplay, para fines de ese año. ¿Todavía es muy arriesgado mandarse con apuestas así, cuando no hay novedades sobre los aforos?

Definitivamente sí. Pero hay que tener en cuenta que Coldplay lo organiza Live Nation, una empresa súper grande a nivel mundial. Claro, tiene una productora en el país, pero el concierto es de Live Nation. Ellos están asumiendo un riesgo súper alto, pero tienen con qué asumir ese riesgo. El de Coldplay es un show que yo pienso va a vender todos sus tickets, pero sería una catástrofe que en septiembre en el Perú no se permitan realizar los aforos para los que están vendiendo tickets previamente. Pero, como te digo, tienen con qué arriesgar por que es una empresa súper grande, la más grande de todas. No es un riesgo que podría tomar cualquier empresa. Live Nation puede hacerlo, pero un empresario peruano no creo que podría arriesgarse así. Siento que muchos, incluso yo mismo, vamos a empezar a anunciar en el 2022 a artistas extranjeros que ya teníamos pagados (antes de la pandemia). Pero no sé si se manden con aforos así. Para mí es arriesgado. Me daría temor que 1 o 2 meses antes no me den permiso para hacer el show, eso sería fatal.

El Festival Reactívate tuvo su primera edición el 14 de agosto del 2021. Hasta la fecha han participado artistas como Daniela Darcourt, Armonía 10, Hermanos Yaipén, We The Lion, entre otros. (Foto: Raúl Umeres/ Difusión)

- Por lo que dices, ¿podemos descartar un Vivo x el Rock en el 2022?

El Vivo X el Rock es incluso un poco más masivo de lo que se espera para Coldplay. Es un concierto multiescenarios, a la última edición (en 2019) fueron casi 70 mil personas. Entiendo que antes de fin de año las autoridades se van a pronunciar sobre los aforos de conciertos. En base a eso ya no haremos hipótesis, sino definiremos lo que haremos. Pero, por lo que conlleva un festival como ese, veo difícil un Vivo X el Rock en el 2022. Son varias cosas que lo complican, pero espero poder hacerlo, porque los ‘headliners’ para el evento ya están contratados, todo depende de lo que nos permitan. No me atrevería a decir que sí o no se hará, de manera definitiva, solo diré que dependemos mucho de lo que nos permitan.

- ¿Cuánto ha cortado la pandemia el crecimiento del festival, que ya estaba ganando audiencia de fuera?

Bastante. A nivel regional no era un festival constituido, pero a nivel nacional ya es un festival reconocido. Afuera se estaba empezando a hacer un nombre, pero lograr más cosas solo se consigue con constancia, con carteles de primer nivel, con la asistencia del público y una buena producción. Sobre todo si eres constante, esas cosas pasan, pero tuvimos que hacer una para obligada y eso hace que se pierda lo que se avanzó. A nivel regional es como volver a empezar, pero a nivel nacional la marca ya es una institución, tiene un público adepto y bien ganado.

El Vivo X el Rock tuvo en 2019 su mayor aforo con un cartel encabezado por los estadounidenses The Strokes. (Foto: GEC)

- Finalmente tengo que preguntarte lo que reclaman la redes sociales. En la región ya se han empezado a hacer anuncios y por Lollapalooza ya se hablaba de un Foo Fighters en Perú, ¿estás detrás de ellos?

Siempre Foo Fighters va a ser una opción, no solo para el cartel de Vivo X el Rock. Yo siempre he estado detrás de ellos las veces que han venido a la región. El próximo año estarán en el Lollapalooza en marzo y creo que hubiera sido el mes en el que alguien los haría traído. El problema es que marzo del 2022 es muy pronto. Foo Fighters es una banda de estadio y pensar que en marzo ya podremos llenar un estadio es bastante imprudente. Empezando por allí, ya no veo posible que vengan en esta gira al Perú.

EL DATO

La quinta edición del festival Reactívate se realizará el 18 de diciembre en Arena Perú. Participarán Daniela Darcourt, Armonía 10, Libido, la banda Chabelos, entre otros. Los boletos están a la venta en Teleticket desde 70 soles (tribuna individual) hasta 1120 soles (box vip para 8 personas).

