Tras el éxito de su pasada edición, se anunció la sexta entrega del festival “Yo amo los 90s”, que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero del 2024 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Esta entrega contará con la participación de reconocidos exponentes de la música noventera.

Entre los artistas confirmados hasta el momento figuran Masterboy & Beatrix Delgado, Daisy Dee from Technotronic, E-Rotic, Ann Lee, y Sandy Chambers, quienes tocarán lo mejor de su música para los fanáticos en nuestro país.

Cabe precisar que Masterboy & Beatrix Delgado son famosos en todo el mundo gracias al éxito de su canción “Are You Ready” (We Love the 90s), cuyo videoclip cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales como YouTube.

Por su parte, Daisy Dee from Technotronic alcanzó su mayor popularidad a inicios de la década de los años noventa con sus hits musicales “This Beat Is Technotronic”, “Pump Up The Jam”, “92 Techno-Remix”, entre otros temas.

El festival “Yo amo a los 90s” vuelve a Lima este 10 de febrero del 2024 en el Parque de la Exposición. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket. Los precios van desde los S/120 en zona general.

