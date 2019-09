Fey: "Nunca he dependido de un hombre para estar en este planeta" | ENTREVISTA

Con 46 años, María Fernanda Blázquez Gil ─más conocida como Fey─ se siente una "mujer empoderada". En tiempos de lucha y revaloración femenina, la experimentada cantante mexicana se reconoce segura y realizada. Una carrera artística con sencillos como "Media naranja" (1995) y "Azúcar amargo" (1996) edificaron su éxito sobre los escenarios por más de dos décadas. Hoy, Fey reflexiona sobre la fidelidad a sí mismo como la clave para mantenerse vigente en una industria cambiante. A poco menos de un mes de su regreso a Lima para el "90's Fest", conversamos con ella.

► Fey regresa a Lima para festival de música noventera con ex MDO y Torbellino

► Fey estrena "No te necesito" en honor a las mujeres empoderadas | VIDEO



Regresarás al Perú con "90's Fest", ¿cómo te animaste a participar de esta gira con los artistas latinos de aquella época?

​Para mí es muy especial haber sido una artista popular en los 90, a pesar de seguir vigente y hacer música nueva. Tengo 23 años de haber empezado mi carrera y soy muy afortunada de haberlo hecho en países de Latinoamérica. Me encantó la idea de visitar Perú, después de casi 20 años de no ir, para llevarles toda esa música con la cual muchas generaciones crecieron.

Tal y como dices, has hecho música nueva, pero la gente sigue pidiéndote los temas que cantabas en los 90, ¿cómo te sientes con ello?

Como todos los artistas que somos afortunados de tener una carrera y una historia tan larga con la gente. Muchas de esas canciones nos han unido a través de los años. Cuando tú te paras en un escenario, lo que quieres es conectar a través de tus temas. No solo llevarles lo nuevo, sino llevarles todas esas historias por las cuales han llorado, han reído, han vibrado.

¿Consideras que la nostalgia del público no te permite renovarte?

No, yo creo que soy una afortunada. Cada vez que saco canciones ─sobre todo hoy en día que existen redes sociales y estamos más conectados entre todos─ hay una conexión instantánea. Los que me han querido seguir, me han seguido y están ahí. El público va creciendo contigo y va aceptando que hay cambios, que hay cosas nuevas y de eso se trata.

Fey inició su carrera en 1995 con su álbum debut "Fey". (Foto: Difusión)

Toda tu carrera le cantaste al amor, pero hace poco dijiste que la "media naranja" no existe. ¿Sigues creyendo en el amor?

Sí, creo más que nunca en el amor; en lo que no creo es en las ilusiones y las fantasías que inventamos para podernos enamorar de alguien. Te estás enamorando del amor. Creo que el amor tienes que encontrarlo, primero, amándote; encontrando la forma de estar pleno y fiel a ti mismo. Después, puedes llegar a conocer personas muy especiales y amarlos por lo que son realmente, no por una ilusión fantasiosa.

¿Sientes que ese aspecto de tu vida ya lo disfrutaste al máximo o aún esperas el gran amor?

No espero nada. Al contrario, vivo sabiendo que hoy es el hoy y que no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Creo que hay que enamorarse todos los días de la vida y vivir lo más plenos posible, a pesar de los momentos durísimos. Al final, es parte del aprendizaje. Yo vivo enamorada del amor, de la vida, disfrutándola; no estar esperando nada que ya está aquí.

Esa energía la proyectas en tus redes sociales, donde te muestras libre y segura, ¿es importante para ti que una mujer transmita ello a pesar de los años?

Las mujeres, sobre todo, debemos entender que no existe una edad para algo. No hay que seguir reglas. Cada quien es diferente, cada quien puede crear su propio destino, su propia forma de ser y de sentir. Hay que aceptarnos, sacando nuestra belleza del interior y reflejarla al exterior. Debemos sentirnos seguras tengamos como tengamos las caderas, la altura, el color de cabello o los ojos; porque, cuando haces las pases contigo misma, te sientes muy contenta. Cada una puede sentirse femenina y sexy teniendo la edad que tenga.

Fey confesó que su disco "Vértigo" (2002) fue uno de sus favoritos, por haber tenido mayor participación en su creación. (Foto: Difusión)

Vivimos en un tiempo de mujeres empoderadas, ¿te sientes una de ellas?

Totalmente. Yo vengo de un matriarcado, donde me enseñaron a respetar y querer mucho a los hombres, pero que las mujeres somos las que llevamos la batuta del día a día, las que definimos las cosas importantes del hogar y de la vida a todos los niveles. Las mujeres tenemos todas las capacidades y la fuerza igual que los hombres; tal vez no física, pero sí de otro tipo. Yo vivo en comunión con eso. Nunca he tenido vergüenza de, por ejemplo, tener separaciones de hombres. Nunca he dependido de un hombre para estar en este planeta.

Eso nunca te ha afectado...

En realidad, no. La primera vez, de repente, cuando terminamos con una persona y creíamos que lo necesitábamos para muchas cosas; pero luego te das cuenta que no es cierto. Te das cuenta que el camino sigue y los amores siguen. Mientras alguien te respete y te haga feliz, ya está; y cuando no, se acabó, ¿no? Es sencillo.

Es muy importante una reflexión sobre ello, teniendo en cuenta el nivel de violencia hacia la mujer que se vive en muchos países como México y Perú.

​Sí, es muy triste. Tenemos que entender que nosotras no estamos aquí para servirle a nadie. Estamos aquí como un ser individual. No venimos solamente a crear una familia, estar en pareja o vivir al lado de un hombre. Venimos primero a estar completas y a realizarnos, para que nunca sintamos que tenemos que aguantar nada de nadie y ser independiente a todos los niveles: económico, emocional, sentimental.

Fey regresará a Lima después de casi 20 años. (Foto: Difusión)

Ese pensamiento te ayudó a llevar una carrera disciplinada, ¿crees que aquello fue clave para perdurar en el tiempo?

Cada vez que hago música, la hago para mí, para emocionarme y así pueda emocionar a alguien. No tengo miedo a ser siempre un #1, a 'pegar' o a hacer una canción muy sonada. Tienes que relajarte. Con tantos años de carrera, ya no importa tanto eso; importa más que lo que tú estés haciendo te guste y le guste a los que les tenga que llegar.

En algún momento, le dirás adiós a esa carrera, ¿te has planteado cuándo y cómo será el final de Fey como artista?

Creo que son etapas. Uno va sintiendo, en algún momento, el mensaje de que "ya no". Al escenario, hay que tenerle mucho respeto; pero es cierto que llega un momento en el que sientes que debes bajarte y que es mejor seguir siendo artista abajo de él. Pero, por ahora, siento que todavía me queda mucho por hacer y decir arriba del escenario. Me van a tener dándoles 'lata' un par de añitos todavía (risas).

¿Qué es lo que veremos de Fey en el "90's Fest"?

De entrada, la que va a disfrutar más soy yo de verlos después de tanto tiempo. Estoy preparando algo muy especial con mi equipo, porque merece la pena llevarles esa música que han conocido; irme a las canciones de antes, a las de los 90 y llevarles ese recuerdo. Pero es un show nuevo con pura música que puedan cantar y bailar conmigo como si fuera ese momento hace muchos años.