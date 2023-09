Más de 100 mil canciones nuevas son subidas a plataformas de streaming al día, una cifra impresionante que refleja la presión que tienen los artistas de lanzar material nuevo todo el tiempo. Para la cantante mexicana Fey, esa presión existe, pero no determina las decisiones que toma sobre su carrera. Prueba de ello es que “Veneno”, su nuevo tema, llega tres años después de su último sencillo, que se publicó dos años después del lanzamiento anterior. Tiempos muy inusuales para el ritmo actual de la industria musical.

“Cambiar de piel o morir” es una frase que forma parte de una de las canciones de la artista, pero también un reflejo de su filosofía de vida y trabajo. Aunque se ganó un lugar eterno en el cancionero noventero latinoamericano con temas como “Azúcar amargo”, “Media naranja” y “Díselo con flores”, con la llegada del nuevo milenio Fey decidió irse más por un sonido electrónico que reflejara con mayor realidad su esencia.

“Vértigo”, su nuevo lanzamiento, es una representación de esos estilos que le interesan ahora y con los que espera celebrar subida en un escenario los 30 años de carrera que cumplirá en 2025. Esto fue lo que nos contó de cara al estreno y lo que viene preparando:

―”Veneno” es una canción que tuviste guardada por mucho tiempo. ¿Cómo supiste que ya estaba lista para salir?

Siempre estoy componiendo canciones. A lo mejor es algo que muchos no saben de mí, o creen que tengo una canción y la saco de inmediato, pero no. Los artistas muchas veces hacemos esto de juntamos con compañeros para compartir ideas. El proceso de este tema se dio en Miami. Allí salieron cuatro canciones. Entre ellas, “Comiéndome tus besos” y otras que no he sacado todavía. Pero fue allí que hicimos las maquetas de varias canciones, que son como una idea general de la música: las grabas y las tienes allí como referencia, como si hicieras tu trabajo de la escuela pero todavía no lo proyectaras, son como el boceto del pintor. Hasta que llega un momento en el que entiendes lo que quieres de esa canción y empiezas a aterrizarla, a ponerle el traje que es el arreglo musical. Para mí esa parte es muy interesante, porque una canción puede ser tocada solo con una guitarrita, con un pianito o sin acompañamiento, solo con la voz. En el caso de “Veneno” fue cuando encontré a Demo Casanova que me dije: ‘Me entendiste y entendiste también la canción y así es como quiero que suene’.

―¿Cómo conectas con él?

Las personas que estamos en la música siempre estamos viendo referencias o preguntando quién ha hecho esto que está increíble. En lo personal, a mí me gusta mucho M.I.A., es una de mis artistas favoritas y él (Demo) ha trabajado con ella. También ha hecho muchas cosas con Madonna para shows en vivo. Todas esas referencias me llevan a trabajar con él, porque entiende muy bien lo pop, pero al mismo tiempo la fuerza de la electrónica y su garra, y también entiende muy bien lo latino, porque él es americano, pero en realidad su familia es cubana, entonces trae en la sangre esa parte del ritmo.

―Y la canción, en efecto, es una fiesta electrónica pero también con elementos latinos, como esos ‘beats’ medio brasileños y hasta palabras en portugués camufladas en el coro.

Una de las cosas que le decía a él en el proceso de “Veneno” es que para mí en Brasil son los jefes y los dueños del ritmo en el mundo. Son los que dicen: ‘Así es esto”. Para mí es impresionante lo que logran y para mí era importante poner una parte latina y otra más electrónica, más espacial, más etérea.

―Desde el principio de tu carrera, pero mucho más después de “Vértigo”, la música electrónica ha estado presente en tu sonido. ¿Cómo hace tu amor por esa movida y el mundo de los DJ?

Empecé prácticamente a los 8 años, cuando estaba viviendo en España, allí comencé a conectar con música que no era la que oían o hacían mis papás, que eran artistas. Empecé a buscar mi propia identidad a través de las cosas que me gustaban y encontré a Mecano, que es de los primeros grupos en español que empezó a hacer electrónica, y así conecté con toda la música que estaba saliendo de electrónica en Europa. Cuando era adolescente, Depeche Mode me apasionó y la música de todos esos grupos la absorbí por las venas. Ya después Paul Oakenfold, David Guetta... La electrónica es la música que siempre me gustó más y todo eso se te va quedando en el inconsciente y, tarde o temprano, sale.

Fey se alista para iniciar en octubre una gira por los Estados Unidos, luego viajará por América Latina.

―Ahora que mencionas a Paul Oakenfold, el último tema que lanzaste antes de “Veneno” fue un tema con él: “The Perfect Song”. Eso fue hace tres años y ya han pasado también varios años desde que lanzaste un disco como tal. Te tomas tu tiempo...

Me gusta tomarme mi tiempo porque creo que cuando eres artista, al enseñar tu trabajo estás compartiendo emociones con las personas. Como artista, primero vives, experimentas cosas, absorbes todo y luego lo plasmas en tu música y te desahogas como cuando le cuentas algo a una amiga. Para mí la música es catártica, algo que te recupera de emociones que a veces hasta pueden ser tóxicas. Como digo en “Veneno”: hay cosas que se convierten en veneno en tu interior. Y yo creo que no hay nada más sano que aceptar que te sientes como te sientes, sea ese ánimo el que sea, porque no siempre hay que estar feliz. Hay que aceptar esas emociones, dejar que salgan y no quedarnos con ellas: no quedarse con el enojo, con la preocupación, con la culpa. Siéntelo y déjalo ir.

Fey junto a Ana Torroja de Mecano.

―Y en eso te ha ayudado la música...

En mi vida, siempre ha sido muy importante ese proceso. Por eso cada vez que compongo, lo que hago tiene que tener una esencia. No es hacer por hacer. No es que todos los días te levantas y dices: ‘Se me ocurrió esto’. Muchas veces no se te ocurre nada. Entonces, yo espero, busco a las personas indicadas para producir, a aquellos que me entiendan, y después lanzo las cosas para que tengan realidad y tengan historia y parte de mi esencia. Para mí, sacar una canción no es como sacar una pizza del horno. No es así. Pero ahora tengo muchas canciones y amenazo con sacar muchas como cuando todo eran discos y sacaba 12 temas. Ahora tengo muchas canciones en proceso y las voy a ir soltando como sencillos, pues porque ya no hay discos.

"Existen las redes y todo el tiempo se nos está exigiendo que tenemos que poner algo, que estemos, que vivamos, que digamos. Muchos de nosotros a veces dejamos de hacer música y dejamos de hacer arte por estar haciendo contenido de redes y perdemos mucho tiempo"

―Es interesante que ya no hay discos y tú tienes esta filosofía que es contradictoria con esta presión que tienen los artistas ahora de lanzar muchas cosas todo el tiempo: sencillos y contenido en redes sociales. ¿No has sentido tú también esa presión?

Me atrevería a decir que no hay artista que no se haya sentido presionado por eso, sobre todo los que venimos de la vieja escuela, de esa escuela de componer, de tomarnos nuestro tiempo, de pensar los arreglos, de disfrutar el proceso de hacer arte y hacer cosas para compartir. A todos nos ha pasado, porque es mucha presión. Existen las redes y todo el tiempo se nos está exigiendo que tenemos que poner algo, que estemos, que vivamos, que digamos. Muchos de nosotros a veces dejamos de hacer música y dejamos de hacer arte por estar haciendo contenido de redes y perdemos mucho tiempo. Eso es lo que siento, que los humanos estamos perdiéndonos de cosas muy importantes por eso. Pero también considero que está esa parte increíble como herramienta de comunicación, que te permite conectar con la gente, tener una conversación con una persona de cualquier parte del mundo. Además, también puede ser muy divertido ver plataformas donde las personas bailan y se expresan. Eso es precioso, pero ya como profesión, cuando eres cantante o actor, por ejemplo, nos presiona demasiado y nos quita mucho esta parte de estar con nosotros mismos y haciendo lo que tenemos que hacer. ¡He dicho! Pero, bueno, tal vez realmente no estoy hablando por todos [risas].

―Como dices, lo creativo siempre ha sido importante para ti. Más allá de las canciones, la propuesta estética, las coreografías. Y en el video de “Veneno” vemos mucha piel, algo más sensual, ¿por allí va tu nueva etapa?, ¿refleja también lo segura que te sientes con tu cuerpo ahora?

Es chistoso, porque dices mucho cuerpo, pero es todo un ‘body’, así que en el video no enseño ni la uña [Fey ríe]. Creo que no he sido nunca de enseñar. Pero sí me gusta la sensualidad, el movimiento, lo que sientes en el cuerpo cuando bailas. Ahora, como mujer, después de muchas etapas, me siento muy segura y muy tranquila, porque por fin entendí que todos tenemos nuestra belleza personal y única, no hay nadie más como tú. Y hasta lo que te puede parecer un defecto, es ese algo que te hace diferente y que no tiene nadie más. Cuando aceptas eso, cuando haces las pases y te enamoras de las cosas que antes criticabas o te enojaba tener, las realzas y te vuelves una persona más en paz y te ves y te sientes mejor. Creo que eso he aprendido con la edad. Como mujeres nos ponen ese reto fuertísimo desde que empezamos a ser adolescentes y les aconsejaría a todas las mujeres que se den esa oportunidad de no observarse en las demás, de no compararse y, al contrario, de explorarse y ver quiénes son y qué tienen para ofrecer.

―En 2025 cumplirás 30 años de carrera como Fey. Ahora que está muy en boga el hacer series biográficas, ¿has pensado en celebrar la fecha lanzando tu propia serie?

Me lo propusieron hace poco, no te miento. Y me dije: sería muy interesante ver cómo cuentas tu vida. Y más cuando vas pasando cosas y ya no las ves como las veías antes. Gracias a Dios, vas mutando, y las ves totalmente desde otro lugar. Vas cambiando de piel, mutando y aligerándote. Por eso creo que sería muy interesante. Sí me lo dijeron y es algo que estoy considerando, ¿por qué no? También creo que estos 30 años van a ser de celebrar con todo mi público que sigue allí, y viene compartiendo conmigo desde que empecé con canciones que fueron parte de momentos importantes de sus vidas, de sus amores y desamores. Qué mejor que compartirlo en el escenario, haciendo tour, haciendo gira. Pretendo ir a todos lados. A Latinoamérica, obviamente, a Estados Unidos, donde hay un gran público latino, y también llevar cosas nuevas para que conozcan también ese otro lado, la nueva parte de quién soy yo. Me emociona mucho eso, celebrar en el escenario.

―En octubre comienzas una gira: el Electro Tour de Fey. ¿Vendrás al Perú?

Entre octubre y noviembre, están aterrizando las fechas y los lugares donde comenzamos. Estamos planeando Estados Unidos, México obviamente, y por supuesto que quiero ir al Perú. Es de esos lugares a los que uno quiere de corazón regresar para que me apapachen. Ya cuando llevas tanto tiempo de carrera, vas a lugares y sientes que dejaste amigos, es una conexión familiar y esa es la sensación que yo tengo con el Perú, de tantas y tantas historias que tenemos juntos.

