Fher de Maná: "No sigan a la borregada que está de moda"

Es casi imposible que temas como "Rayando el sol" (1990), "Oye mi amor" (1992), "En el muelle de San Blas" (1997) o "Mariposa traicionera" (2002) no sean parte de los recuerdos musicales de toda una generación. Con estas y otras canciones, la banda mexicana Maná hará que el estadio Monumental retumbe este 11 de agosto, cuando se presente en el festival Rock en Lima junto a otros grandes de la música latina como Café Tacvba y Vicentico. Fher Olvera anticipó a El Comercio lo que vendrá.

— No es la primera vez que Maná se presenta en el Perú. ¿Qué recuerdos guardan de nuestro país?



Es un lugar con demasiada cultura, como la mexicana. Creo que la palabra perfecta para describirlos sería apoteósico, hay una empatía y conexión que se ha mantenido intacta con el paso del tiempo. Recuerdo todo, desde un viaje que hice a Iquitos, hasta las grandes borracheras que me he dado por allá [risas].

— Con más de 30 años en la industria musical, ¿cómo explicas el camino hasta llegar al sonido que difunden hoy?



Somos adictos a lo que hacemos, eso es lo que nos mantiene con entusiasmo de hacer discos con honestidad. Cuando sentimos que un álbum no está bueno, simplemente no lo sacamos hasta que notemos que está maduro. Somos una banda que ha aprendido de la gente, les cantamos nuestras experiencias, pero también escribimos de las suyas. Aunque llevamos muchos años haciendo música, le tomamos el pulso a lo que sucede en la vida.



— Tienes 58 años, has pasado por la paternidad y otras experiencias. ¿A qué le cantas hoy?



Nos gusta hablar del amor, de los sueños y de la vida en general. Sin embargo, seguimos con nuestros mensajes sociales y del medio ambiente [Maná tiene una fundación medioambiental llamada Selva Negra]. Otros temas que nos importan mucho son cuestiones relacionadas a los derechos humanos de los latinos que viven en Estados Unidos. Consideramos que la música funciona como un canal para poder difundir y contagiar a la gente para que tome acción, esta es una idea que hace años iniciaron músicos como Bob Dylan, John Lennon y Bono.



— ¿Qué los mantiene originales a diferencia de otros grupos?



Nosotros somos uno de los diversos exponentes del rock en español. Nos sentimos a gusto cantando en ese idioma, nunca sentimos la necesidad de tratar de abarcar otros públicos del mundo porque ya tenemos nuestro pedazo del sector del planeta con Latinoamérica e Hispanoamérica.

— Si pudieras volver al inicio de tu carrera, ¿qué consejo darías al Fher que recién empezaba?



Siempre les digo a los colegas que están empezando que se esmeren por escribir canciones con buenas letras. No hay que abandonar eso y tampoco hay que seguir a la borregada que está de moda. Tal y como Gabriel García Márquez me dijo: “Escribo 100 cosas y tiro 99 de ellas”. No hay que endiosarse con uno mismo, controlar el ego y trabajemos con humildad siempre.

Lugar: Estadio Monumental.

Dirección: Av. Javier Prado Este 7700, Ate.

Fecha: sábado 11 de agosto.

Entradas: Teleticket.