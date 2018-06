Más allá de la fiebre futbolera, hoy varios países se unen gracias a la Fiesta de la Música, evento de origen francés que celebra la diversidad musical y que programa conciertos en auditorios, teatros, parques y plazas. El Perú no será la excepción y participará desde mañana en esta cita gracias a la Alianza Francesa local, que anuncia que serán 60 bandas las que subirán a más de 20 escenarios en ciudades como Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa e Iquitos. La entrada siempre será gratuita.

Que el festival rompa fuegos hoy, día en que las selecciones de fútbol de Perú y Francia se enfrentaron para ganar un lugar en los octavos de final en el Mundial de Rusia 2018 es mera coincidencia. En todo caso, en lo que respecta a la Fiesta de la Música, seremos bien representados por bandas locales como Crik Faluzi, Eva & John, Kinder, La Maldita Costumbre, La Musa, Shuca Mágica y otras.

Francia no se quedará atrás y apuesta por lo mejor que tienen. Por un lado está The Inspector Cluzo, banda de rock cuyos acordes afilados con distorsión prometen armar el pogo. Se trata de un dúo con diez años de trayectoria, 900 conciertos en su haber y 90 mil álbumes vendidos; su estilo pasa sin inconvenientes entre la balada rock, el soul y el hardcore. Ellos llegan a nuestra ciudad para defender su último LP "We the People of the Soil" (2018).

También estará presente la joven agrupación Globeshakers Project. Ellos son una brass band, es decir, un ensamble de instrumentos de viento que cultiva desde el jazz tradicional de Nueva Orleáns hasta el pop más actual. Pero eso no es todo: más que un simple conjunto, los Globeshakers recorren el mundo enseñando música a los niños más necesitados. De hecho, desde hace casi un mes ellos trabajan en el barrio de Mi Perú, en Ventanilla.