¿Cómo vive un músico peruano, difusor de nuestra cultura, en uno de los países nórdicos y más fríos del mundo? Pues haciendo lo que mejor sabe hacer: rasgando las cuerdas del charango. César Aguilar Alcedo (Chosica, 1975) radica en Finlandia, donde tiene tres hijos y llegó siguiendo el amor. Aterrizó en la música estando en Europa y por necesidad. Del Perú llevó un charango, se rodeó de otros músicos que le enseñaron a dominar el instrumento y así comenzó la aventura.

Pero como esta pequeña guitarra andina le quedó chica, decidió ir por el hatun charango, una versión con más cuerdas. Ahora es un gran impulsor de este instrumento en Europa: “Comencé a grabar y ahora tengo tres discos”, dice vía Zoom Aguilar Alcedo, mientras muestra cómo tocar el hatun charango.

Comenta, además, que su exploración por los instrumentos peruanos lo llevó a conocer la musicalidad de las cerámicas prehispánicas: “Como tengo formación en diseño, terminé diseñando instrumentos musicales. Hago tambores estilo precolombino e imitaciones de huacos a los que llamo Uako’Sound”.

“En el Perú hice talleres de cerámica y por encargo de la Embajada del Perú monté una exposición de réplicas de huacos. En paralelo elaboré mis propios diseños. Así fui desarrollando sonidos propios y grabándolos”, añade.

Actualmente, tiene dos discos con sonidos de estas esculturas, silbatos o flautas que nos remontan a un pasado milenario. “No son discos de música, sino muestreos sonoros para que los músicos puedan usar y procesar en sus computadoras y teclados”, agrega el creador. Los sonidos están libres de derechos, pero Aguilar pide que se mencione su autoría.

Revalorar al compositor

En la presentación de hoy por la tarde (donde también participan Carolina Aráoz y José Antonio Ballumbrosio), junto a Clara Petrozzi interpretará desde Helsinki “La chicha” y “La Cora”, ambas composiciones de José Bernardo Alzedo, nuestro célebre compositor del himno nacional, y de quien Aguilar afirma ser descendiente. Su interpretación tendrá aires afroperuanos: “Le estoy dando importancia a la madre de Bernardo Alzedo, agregándole ritmos populares y afroperuanos porque él fue un afroperuano directo”.

Inspirado por su apellido materno, el músico diseñó junto al luthier Dany Sánchez la Alcedo kítara, “una creación que tiene hatun charango, guitarra clásica y arpa finlandesa”, detalla Aguilar, y anuncia que está a la venta.

Además, en su libro Takilka, explica la teoría musical usando la ‘wifala’ y sus colores, así como un ejercicio del libro Filosofía elemental de la música del mismo José Bernardo Alzedo. Desde el lado educativo, Aguilar promueve en colegios de Finlandia la enseñanza de la música peruana y busca el intercambio cultural y musical con otras regiones e instituciones educativas.

Libro de teoría musical de César Aguilar Alcedo con muchas imágenes y colores para que sus alumnos aprendan fácilmente su método.

Aunque la ascendencia no está documentada y los historiadores señalan que Bernardo Alcedo no tuvo hijos ni hermanos, la familia de César Aguilar Alcedo viene impulsando la memoria del compositor, especialmente Yvone Ramírez Alcedo quien en varias oportunidades ha solicitado la creación del Día del Himno Nacional en homenaje a los aportes artísticos que hizo al Perú y también para no olvidar a José de la Torre Ugarte, autor de la letra.

Más información

El concierto también se podrá ver desde las redes sociales de la Unión Europea: @Ueenperu en Facebook y YouTube, hoy a las 4 p.m.

Además, participará Julio Mendívil, uno de los mejores charanguistas del Perú y profesor de la Universidad de Viena en Austria. Cantará desde España la agrupación Cholo Chicha, Juliette Robles, Sara Van, Saphie Wells , Gaddafi Núñez, Amaru Lobo, Martín Guerra y Carolina Araoz acompañada por el arpa de Eve Matín. Portugal contará con la participación de los Shaolines del Amor, Alemania con la participación de Laura Robles y Ale Hop, Francia se suma con Kike Larrea, José Antonio Ballumbrosio, Martín Ferreyros, Cristine Audat y Peruvian Jazz Project, Italia con Yushimi y Carlos Ccapa; y desde los Países Bajos tocará el grupo Resplandor.

Será un repertorio que va de lo tradicional a lo contemporáneo en cuanto a música se refiere. Guitarras eléctricas, bajo, violines, arpa, piano, charango y hasta sintetizadores nos traerán esta fusión de ritmos. Asimismo, el evento contará con la participación de la actriz Denisse Arregui en la conducción.

El compositor César Aguilar también ha realizado una canción a nuestro plato bandera, el ceviche: