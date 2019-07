Fiestas Patrias: artistas internacionales que incluyeron al Perú en sus videoclips

Todos vibramos al escuchar canciones de diversos cantantes peruanos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos y Paranamericanos Lima 2019, demostrando, así, que en el Perú se hace música de calidad en todos los géneros.



Los presentes no solo cantaban los temas, también se pararon de sus asientos y dieron algunos pasos de baile, algo que nos llenó de orgullo. Pero ellos no fueron los únicos, a través de los años, varios artistas han grabado alguna canción en el Perú o simplemente, lo tuvieron presente en sus videoclips.



Este es un breve repaso por los videos musicales de algunos cantantes de talla internacional que decidieron homenajearnos, de alguna manera, al nombrar al Perú o tener un motivo peruano nuestro y que tal vez, pasaron desapercibidos para nosotros.



Juan Luis Guerra

Estrenado en abril de 2019, la canción 'Kitipun' nombra al Perú en la segunda estrofa incluso, en el video musical sale nuestra Bandera Nacional flameando sobre el Faro de la Marina, en Miraflores.



“Mi libro de sushi comprado en PERÚ, mi bata de baño y mi champú. Oh! mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor (…) Todo lo que tengo es tuyo, tuyo. Tú la única en mi vida (…)”, dice parte de la canción.



Si no viste el video, este es el momento perfecto donde te llevarás de varias sorpresas como por ejemplo, la primera vez que aprecies a Juan Luis Guerra sin su gorra característica y dando unos pasos de baile. Altamente recomendable.



Bacilos

“Vamos a volar a cualquier ciudad, a La Habana o a Quito o a Bogotá. Vamos a Paris, vamos al PERÚ, Voy a dónde tú quieras si quieres tú”, es parte de la canción ‘Perderme contigo’, tema que lanzó el grupo colombiano a finales de 2018.



Este fue uno de los primeros temas que lanzó Bacilos al anunciar su regreso a los escenarios tras varios años de pausa. Aunque la canción no tiene video oficial, los colombianos realizaron un video – karaoke para que puedas aprenderte la letra.



Cabe señalar que en setiembre próximo, ellos regresarán al Perú para realizar un concierto junto a Diego Torres, donde estamos que todos estaremos orgullosos de escuchar esta canción.



Maluma y Felipe Peláez

Aunque no pronuncian al Perú, en una escena del video de la canción ‘Pensando en ti’ se aprecia a la protagonista abrir una cajita de recuerdos y en ella, se ve en primer plano una fotografía suya cuando visitó Machu Picchu.



La escena pasa en un dos por tres, pero si lo miras detenidamente te darás cuenta de este detalle que tuvieron los cantantes y productores para tenernos presente en el video que ya cuenta con más de 272 millones de visitas en YouTube tras su estreno en 2017.



Shakira

Luego de sus varias visitas al Perú, nuestro delicioso pisco habría gustado tanto a la colombiana que decidió tenerlo presente en el video de su canción ‘Rabiosa’, en 2010.



Son muchas veces en que el pisco se luce a lo largo del videoclip, una manera perfecta de difundir nuestra bebida bandera que ya conquistó al mundo entero. Si no te percataste de ese detalle, no pierdas la oportunidad de hacerlo ahora.



Gloria Estefan

La grabación del video de su canción ‘Hoy’ se realizó totalmente en Cusco y Puno, un lujo que tuvimos los peruanos al enterarnos que la cantante eligió nuestro país para filmarlo.



En esta producción musical de 2002 tuvo como escenario principal Machu Picchu, Sacsayhuamán y el lago Titicaca pero lo que más resaltó, fue la representación de la fiesta de Paucartambo (Cusco). Una excelente forma de enseñar nuestra cultura al mundo.



Natalia Oreiro

Aunque no fue la canción oficial del Mundial de Fútbol Rusia 2018, el tema ‘United by love’ (Unidos por amor) destacó por la versatilidad del video y la profundidad de la letra.



En este video salen todas la banderas de los países participantes pero lo que llama la atención, es la vestimenta de un tamborista que lleva la nuestra Bandera y Escudo Nacional. Un halago para todos nosotros.



Lastimosamente, el estadounidense Nicky Jam le quitó la oportunidad a la cantante uruguaya de ser la encargada de cantar el himno de este evento deportivo donde el Perú dejó huella.



One Direction

Una de las principales band boys de los últimos años consideró al Perú tenerlo presente en el video 'History', donde mostró algunos paisajes de nuestro país tras su concierto, aquí, en 2014.

Cusco y Lima son las ciudades que salen en la producción audiovisual pero hay una escena que conmueve a todos, es la cantidad de fanáticas que los esperan a las afueras del hotel que se hospedaron en San Isidro, esa imagen es realmente emocionante.

Bonus Track

Miguel Ángel & Freddy Sky

En la primera década del 2000, el latin pop se apoderó las emisoras radiales y no podía faltar en ninguna fiesta que sonara la canción ‘Regálame un beso’, un tema de este dúo panameño que te hará bailar de principio a fin.



Aunque no tiene videoclip oficial, esta canción nombra a nuestro país. “Y yo me voy para Perú porque sé que estarás tú”, dice parte de la letra. Tal vez no la has escuchado en mucho tiempo, así que no pierdas tiempo y dale play al video.