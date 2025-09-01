Luego de permanecer separadas por siete años, las integrantes de Fifth Harmony se reunieron sobre un escenario durante un concierto de los Jonas Brothers. Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke, sorprendieron al público al subir al escenario juntas el pasado 31 de agosto.

Las integrantes del grupo femenino se presentaron por primera vez en siete años desde el anuncio de su “pausa indefinida” en 2018.

En el show, Fifth Harmony volvió por lo alto con la interpretación del tema “Worth It”. Todas lucieron conjuntos negros coordinados y realizaron una coreografía que evocaba la nostalgia de los fans.

Fifth Harmony se reúne en concierto de los Jonas Brothers luego de siete años. (Foto: Captura de video)

“¿Recuerdan a Fifth Harmony?”, dijo una emocionada Normani tras presentarse junto a sus compañeras. Luego, las cantantes hicieron suspirar al público al ritmo de “Work From Home”, tema que las catapultó a la fama mundial.

“¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025? Gracias Jonas Brothers por recibirnos. Fue increíble estar de vuelta”, escribieron las artistas en la cuenta oficial de Fifth Harmony en Instagram.

Cabe señalar que la reunión sorpresa sobre el escenario de Dallas, Texas, llega meses después de que empezaran los rumores de que la agrupación mantenía conversaciones sobre la posible reunión, un documental y una gira.

La última presentación oficial de Fifth Harmony antes de poner una pausa a sus actividades musicales fue en el Hard Rock Live, en Hollywood, Florida, el 11 de mayo de 2018, dos meses después de anunciar que se dedicarían a proyectos individuales.