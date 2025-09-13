Este 18 y 19 de noviembre se realizará por primera vez en el país el Congreso de la Industria de la Música en el Perú – CIMP 2025, un encuentro que reunirá a cantante nacionales, gestores, productores, autoridades y empresas para debatir sobre el futuro de la música peruana. La cita será en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura y el ingreso será gratuito.

El CIMP 2025 es organizado por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem) en coorganización con el Ministerio de Cultura, consolidándose como el espacio más importante para dinamizar el sector musical nacional y poner en valor su en la creación, producción, distribución y comercialización de la música. Serán dos días donde se desarrollarán paneles, ponencias y conciertos donde participarán populares figuras de la música.

Artistas peruanos y con carrera internacional como Corazón Serrano, Daniela Darcourt, Tony Succar, Alex Acuña, Los Mirlos, Christian Yaipén de Grupo 5 y otras figuras que forman parte de Soniem estarían por confirmar su participación y compartir sus experiencias sobre el impacto de la música en los mercados globales. En este congreso se abordarán temas cruciales como los desafíos y oportunidades estratégicas del sector musical en el Perú, la importancia de las sociedades de gestión colectiva en la industria musical, el impacto económico y cultural del negocio de la música; la internacionalización de la música peruana y los retos que enfrentan con la Inteligencia Artificial.

“El CIMP busca ser una plataforma para repensar la música como motor de desarrollo económico, social y cultural. La música mueve la economía y une al país”, señaló Julie Freundt López, presidenta de Soniem.

El congreso también contará con la participación de altas autoridades del Estado, como el Ministro de Economía José Arista Arbildo y el Ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, así como representantes de INDECOPI, el Congreso de la República y organismos internacionales.

Como broche de oro, ambas jornadas culminarán con un cierre musical, en el que se presentarán artistas emergentes y de trayectoria, ofreciendo al público un espectáculo que celebra la diversidad y fortaleza de la música peruana.

El ingreso será gratuito previa inscripción, lo que permitirá la participación de artistas, gestores, estudiantes y público interesado en el futuro de la música en el Perú.