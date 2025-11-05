Rosalía vuelve a ser protagonista de la conversación musical global, pero esta vez por un motivo inesperado. Su cuarto disco, “Lux”, uno de los lanzamientos más esperados del año, se filtró íntegramente en internet dos días antes de su estreno oficial.

Todo comenzó la madrugada del martes 4 de noviembre, cuando se publicó por error la canción Reliquia en las plataformas digitales de la cantante catalana. Poco después, perfiles de Telegram difundieron las 18 canciones completas del álbum, arruinando la estrategia de promoción diseñada al milímetro por el equipo de la artista.

Se filtra completo “Lux”, el nuevo disco de Rosalía, antes de su estreno oficial. (Foto: Redes sociales)

El lanzamiento oficial de Lux estaba previsto para este viernes a las 00:00, y representaba el esperado regreso musical de Rosalía tras el éxito internacional de Motomami (2022). Hasta el momento, la artista no ha emitido ningún comentario público sobre lo ocurrido.

Entre los temas filtrados destacan Berghain, De Madrugá, La Yugular y Porcelana, así como la canción “Divinize”, interpretada en catalán. Es la segunda pieza que Rosalía canta en su lengua materna —tras Milionària— e incluye la participación del célebre coro infantil Escolanía de Montserrat en la emotiva canción Magnolias.

Según se ha podido saber, el tema con los escolanos fue grabado en el marco del milenario de la abadía y muestra a la artista junto a su hermana Pilar escuchando El Virolai conmovida hasta las lágrimas, en un video difundido por la propia institución en TikTok.

El disco refleja una amplia experimentación lingüística y sonora, con letras en español, inglés, catalán, latín, siciliano, ucraniano, árabe y alemán, y un tono de fuerte carga simbólica y religiosa, donde confluyen los sonidos urbanos, la experimentación electrónica y la influencia coral.

La cantante española Rosalía en la Gala del Met 2024. (Foto: AFP)

Una filtración que recuerda a Dua Lipa

La situación ha sido comparada con la que vivió Dua Lipa en 2020, cuando su exitoso Future Nostalgia se filtró antes del lanzamiento oficial. En aquella ocasión, la artista británica reaccionó entre lágrimas durante una transmisión en vivo y terminó adelantando la salida del álbum, que luego le valió un Grammy.

Aunque Rosalía aún no ha reaccionado públicamente, el incidente amenaza con afectar el impacto mediático del lanzamiento y podría acelerar decisiones internas en su sello discográfico.

A la par, la cantante enfrenta una posible multa de la Delegación del Gobierno en Madrid, que investiga su reciente evento sorpresa en la plaza de Callao para presentar el álbum, realizado sin la debida autorización.