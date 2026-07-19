Shakira reafirmó su posición como la reina de los mundiales. La cantante colombiana encabezó este domingo 19 de julio el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, celebrada en el MetLife Stadium, donde ofreció una presentación cargada de música, baile y color ante millones de espectadores.

La artista barranquillera interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy. Ambos fueron recibidos con una ovación por parte de los asistentes y protagonizaron uno de los momentos más comentados de la final, que enfrenta a las selecciones de Argentina y España.

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Uno de los aspectos más llamativos del show fue la participación de los Triplets Ghetto Kids, el popular grupo infantil de danza originario de Uganda. Los jóvenes artistas acompañaron a Shakira durante un momento especial de la coreografía.

Shakira deslumbró al ritmo de “Dai Dai” en el show de medio tiempo. (Foto: Florencia Tan Jun /AFP)

La aparición de los niños africanos había generado expectativa en los días previos. La propia cantante los invitó a formar parte del evento después de que se viralizaran videos en los que aparecían bailando “Dai Dai”, una muestra de admiración que terminó llevándolos al escenario más importante del fútbol mundial.

El espectáculo combinó una llamativa puesta en escena, mucho color y ritmo latino. La presentación marcó además un hito para la FIFA, que por primera vez incorporó un show de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos estadounidenses, como el Super Bowl.

Como era de esperarse, la presentación de Shakira ha despertado rápidamente el interés de sus seguidores, tanto por la química mostrada entre Shakira y Burna Boy, así como la participación de los menores Triplets Ghetto Kids.

Shakira deslumbró al ritmo de “Dai Dai” en el show de medio tiempo. (Foto: Florencia Tan Jun /AFP)

Con esta actuación, Shakira reafirmó su estrecha relación con las Copas del Mundo. La colombiana ya había dejado huella con himnos mundialistas como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014. Ahora, con “Dai Dai”, suma un nuevo capítulo a una historia que la ha convertido en una de las artistas más vinculadas al fútbol.