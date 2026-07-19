Shakira deslumbró al ritmo de “Dai Dai” en el show de medio tiempo. (Foto: Florencia Tan Jun /AFP)
Shakira deslumbró al ritmo de “Dai Dai” en el show de medio tiempo. (Foto: Florencia Tan Jun /AFP)
Por Redacción EC

Shakira reafirmó su posición como la reina de los mundiales. La cantante colombiana encabezó este domingo 19 de julio el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, celebrada en el MetLife Stadium, donde ofreció una presentación cargada de música, baile y color ante millones de espectadores.

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