Fiona Apple, cantautora estadounidense ganador de un premio Grammy, sorprendió a sus seguidores al publicar su nuevo álbum “Fetch the Bolt Cutters”, luego de ocho años de su última producción discográfica.

El más reciente álbum de Fiona Apple consta de 13 que se extienden hasta los 52 minutos, siendo por tanto un álbum que marca distancia del anterior “The Idler Wheel”, pero similar en la importancia que le da a las líneas del piano y las percusiones.

En una entrevista que ofreció el pasado mes a la revista New Yorker, comentó que este álbum es “crudo” y con mucha percusión. También reveló que el disco incluía una colaboración con Cara Delevingne, quien canta los coros e interpreta unos “maullidos” en la canción que da título al álbum.

Con este quinto álbum, Fiona Apple sorprendió a sus seguidores y demostró que su música va más allá de sus límites. Cabe señalar que el disco fue grabado en su casa de Venice Beach golpeando sus propias paredes e incluso incorpora los sonidos propios de un hogar: palmadas, susurros, ecos y hasta ladridos de sus perros; todo esto acompañados por sus temas, su voz y su inseparable piano.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y saldrá en formato físico este verano. El repertorio de canciones incluye “I Want You To Love Me”, “Shameika”, “Fetch The Bolt Cutters”, “Under The Table”, “Relay”, “Rack of His”, “Newspaper”, “Ladies”, “Heavy Ballcon”, “Cosmonauts”, “For Her”, “Drumset” y “On I Go”.

Cabe señalar que el álbum “Fetch the Bolt Cutters” ha sido producido por gente cercana al entorno de Fiona Apple como Amy Aileen Wood, Sebastian Steinberg y David Garza, y curiosamente los chicos aparecen como coautores en el tema “Ladies”.

