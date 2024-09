Facundo Oliva creció inmerso en un universo de guitarras, melodías, coreografías y guiones. Es hijo mayor de Fiorella Cayo y sobrino de Stephanie y Bárbara Cayo, también es primo de Alessia y Ariana Rovegno. Desde niño, el arte fue su brújula, pero fue a los 16 años cuando descubrió su pasión por la actuación, un punto de inflexión en su vida. Poco después, encontró en la música una segunda forma de expresión. En su brazo izquierdo, lleva tatuada la palabra en inglés “Alive” (vivo), en honor a la música que lo llena de vida cada vez que se sumerge en ella, nos dice.

En julio del 2020, Oliva debutó como cantante con un cover de “Ya no más”, de la serie de Netflix “Go! Vive a tu manera”. Desde entonces, ha lanzado varios temas, como “Es por amor” y “Si vinieras por mí”. Este 6 de septiembre presentará su quinto sencillo, “Cortes de papel”, una colaboración con el productor Josh Tampico. La canción, con tintes folk, explora las dolorosas y silenciosas cicatrices que deja el amor no correspondido.

Facundo Oliva Cayo toca piano, guitarra y zampoña. (Foto: David Torres)

“En esta canción siento que encontré mi estilo”, comenta Facundo. “Narra una experiencia personal, sobre una amiga que me gustó desde pequeño. En ‘Esa tarde’, mi primer tema, le confesé mis sentimientos. En este nuevo sencillo, hablo de cómo ese amor no fue correspondido. Nunca he tenido pareja, pero ese sentimiento de gustarte alguien que no siente lo mismo por ti, lo canalicé en mi música”, explica el artista de 20 años

Facundo radica actualmente en España. Estudia interpretación en la escuela Corazza de Madrid. Su tía Stephanie también estudió allí.

“En España, además de estudiar, he tenido presentaciones. Actué en la Sala La Riviera en Madrid y en la Sala Paral·lel en Barcelona, junto a Raúl Romero”, comenta con orgullo.

Oliva Cayo, quien proviene de una familia de artistas, no ve su apellido como un peso, sino como un apoyo. Está enfocado en construir una carrera versátil que combine la actuación y la música.

Aclara, además que no está familiarizado con el trabajo artístico de Stefano Meier, hijo de Christian Meier, ni de Mateo Suárez Vértiz, hijo del recordado Pedro Suárez Vértiz. “No los conozco, no puedo opinar”, comenta.

Artista versátil

Su debut actoral fue en la teleserie “De vuelta al barrio”, donde interpretó a Matteo Ganoza, un joven que llega al barrio San José para competir con Pedrito (Samuel Sunderland).

“Me convocaron para ocho capítulos, pero terminé quedándome hasta el final”, recuerda. Desde entonces, ha equilibrado su amor por la actuación con una carrera musical, que comenzó en el 2020.

Stephanie Cayo no solo le da consejos a su sobrino Facundo, también lo acompaña en su proceso artístico. “Me ha enseñado a ser paciente y a entender que los castings son difíciles, pero que recibir un ‘no’ no es un fracaso, solo significa que ese papel no era para mí”, reflexiona.

Aunque algunos lo ven como un futuro galán de telenovelas, Facundo no quiere limitarse. “No me cierro a nada, pero me encantaría hacer cine. Ya tuve una experiencia divertida en la película ‘Soy inocente’, donde interpreté a Pablito Ruiz de niño. Me transformaron por completo: me pintaron el cabello, me pusieron extensiones y hasta una prótesis en la nariz. ¡Nadie me reconoció!”, cuenta entre risas.

Con sus estudios de interpretación en España y sus proyectos musicales en marcha, Facundo tiene grandes aspiraciones, incluyendo la posibilidad de hacer cine en Hollywood.

“Con Stephanie tenemos planeado ir a Los Ángeles a hacer seminarios de actuación, pero por ahora sigo formándome en Madrid. Estoy abierto a lo que venga, todo llega cuando tiene que llegar”, sentencia convencido de que lo mejor está por venir.