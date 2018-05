Fito Páez anuncia segundo concierto en Lima debido a 'sold out'

Debido al ‘sold out’ del concierto que ofrecerá Fito Páez el próximo 01 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, el exponente del rock anuncia una segunda fecha en Lima.

Es así que el cantante Rodolfo Paez, más conocido como Fito Páez, anuncia que también presentará su concierto "Solo piano" el 2 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El artista argentino responsable de temas como: "Mariposa tecnicolor", "La rueda mágica", "Llueve sobre mojado", "‘Vivo pensando en ti", entre otros, agradeció a su público de Perú por las muestras de cariño que le han hecho llegar.

“Me siento sorprendido y contento cuando me dijeron que ya se habían agotado las entradas del 1 de junio, me propusieron hacer un segundo concierto y no lo pensé dos veces. Siempre es lindo reencontrarme con mi público peruano que qué cantemos juntos mis temas. Será una velada inolvidable. Agradezco a Perú por tanto amor”, comentó Páez.

Cabe mencionar que Fito Páez ya presentó su vigésimo séptimo disco titulado "La ciudad liberada", donde se ha encontrado esencia roquera, rebelde, afectuosa, casi poética y letras profundas.

“Un álbum tiene muchos procesos, en un momento se pensó en hacer un álbum como los primeros de los Beatles con 9 canciones, después pasamos a 12, después a 15 y al final decidimos dejar todas (18 temas) porque era lo que queríamos hacer y se acabó. Fue un acto de salvajismo total", manifestó Páez.

Fito Páez interpreta "Al lado del camino". (Video: YouTube)

Las entradas para el segundo concierto del artista argentino en Lima están a la venta en Tu Entrada.