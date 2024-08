Laos Urbina comenzó su carrera musical hace un año y medio, y desde entonces ha lanzado 13 temas. “Exxxotico” marca su debut como compositora junto a su hermana Kiara. Este sencillo bilingüe, en inglés y español, cuenta con la producción de los nacionales Marshall y Debrow.

“Lleva triple X porque es una canción muy sexy y sensual, y queríamos que el nombre reflejara mi estilo. Está inspirado en un amor fugaz, en un chico que conocí durante un viaje a Estados Unidos. Él quería formalizar, casarse y tener hijos, estaba en otra etapa de su vida. Aunque me encantaba, le dije que no, porque no es el momento para mí; ahora estoy enfocada en mi música y en mi crecimiento personal, y nada me va a desviar de ese camino. Quizás, más adelante, le dé una llamada”, comenta sonriendo la artista de 27 años. “Y cuando llegué a casa, después de despedirnos, lo primero que hice fue escribir esta canción”, añade.

¿Es peruano? “Es de Estados Unidos, peruanos ya no”, aclara la artista, desvirtuando así los rumores de romance con Patricio Parodi.

“Antes no sabía estar sola y sentía la necesidad de estar en una relación. Ahora prefiero pasar tiempo conmigo misma, enfocándome en escribir canciones o en estar en el estudio. No quiero gastar mi energía en otra persona. Soy alguien que se entrega por completo en todo, especialmente en mis relaciones de pareja, por eso siento que en este momento no podría dar el 100%”, explica.

Entre sus próximos lanzamientos musicales, destaca una colaboración con Chyno Miranda, del dúo Chino y Nacho. “Cuando vino para un concierto, me contactó. Quería grabar una canción, y el resultado es increíble. Regresará en noviembre para filmar el videoclip, y el tema se lanzará en el verano del próximo año”, comenta Laos.

Además, expresa su deseo de representar a Perú en el extranjero y de compartir escenario con grandes figuras como Karol G y María Becerra.

La producción de "Exxxotico" estuvo a cargo de los nacionales Marshall y Debrow. (Foto: Max López)

Salto a Netflix

Flavia Laos llegó a “Too Hot to Handle” en 2022, y este año regresó para participar en la sexta temporada. La oportunidad surgió cuando su hermana recibió una invitación para el casting a través de un mensaje directo. Sin embargo, al ser menor de edad, sugirió que Flavia se presentara en su lugar.

“Creo que lo atraje con la mente, lo manifesté. De entre aproximadamente 150 personas de todo el mundo, fui la única seleccionada de Latinoamérica, convirtiéndome en la primera en participar en el reality de Londres. Ingresé tras superar varias pruebas”, asegura.

–¿Te enamoraste en el reality? “Si no lo vives, no lo entiendes. Te quitan el celular y todo lo que te conecta al exterior, y te aíslan un mes con personas con quienes lo único que puedes hacer es convivir y hablar. Un día allí se siente como tres, y llegas a creer que realmente quieres a esa persona, que los sentimientos son sinceros. No sé si me enamoré, pero empecé a sentir algo por esa persona. Mis sentimientos eran reales; no hay guion ni instrucciones, no nos dicen qué hacer”.

Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera y fortaleció su relación con Netflix. Recientemente, ha realizado castings para otros proyectos en la plataforma. Entre sus mayores aspiraciones, destaca formar parte de una serie como “Elite” y dar el salto hacia Hollywood.

Trío potente

Por ahora, se prepara para actuar en la pantalla grande, en una producción de Miguel Zuloaga, donde compartirá escena con Mayra Goñi y Alessandra Fuller, sus excompañeras de “Ven, baila, quinceañera”. Aclara que se trata de una comedia de acción con una trama completamente distinta a la sintonizada serie de América Televisión que la catapultó a la fama.

“La historia no tiene nada que ver con ‘VBQ’, es una temática diferente, una comedia de acción. A estas alturas, es imposible que hagamos de quinceañeras”, comenta Flavia, tras revelar cómo surgió la idea de llevarlas juntas al cine.

“De hecho, cuando nos reunimos y subimos una foto, obtuvimos más de 400 mil likes. Nos sorprendió a todas. La gente realmente quiere vernos juntas. Esa reacción fue clave para que Miguel decidiera hacer la película. Las grabaciones se llevarán a cabo desde mediados de enero del próximo año hasta mediados de febrero”, destaca.

Asimismo, aclara, que las diferencias que tuvo con Fuller y Goñi quedaron en el pasado como parte de una etapa de inmadurez, y ahora han reforzado su amistad al punto de tener planeado un viaje juntas en noviembre del 2024 a Maldivas, un país insular situado en el Océano Índico. Y esto es solo el inicio de grandes aventuras por venir.