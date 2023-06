Desde que era niña y protagonizaba los videoclips de “La hora warner”, Flavia Laos (Lima, 1997) supo que se dedicaría a la música toda su vida. Alejada temporalmente de la actuación y de escenarios televisivos, la artista lanza “Real Bitch”, su quinto sencillo de estudio a través del cual muestra su evolución artística y el horizonte hacia el cual dirige su carrera.

“Sería increíble alcanzar el éxito de grandes artistas como Maluma o Shakira. La valla está muy alta, pero con lo que vengo haciendo, no lo veo tan lejano”, señala.

La nueva propuesta musical de Laos Urbina fue compuesta por la colombiana venezolana Itzza Primera, compositora responsable de populares temas de artistas como: Maluma, María Becerra y Paty Cantú. La producción estuvo a cargo del colombiano Derbeat, y la mezcla y masterización del ingeniero de sonido Edwin Ferney, de Emporio Music Labs.

“Este nuevo trabajo denota que mis experiencias no han sido en vano. Me muestran como una mujer más segura de mí misma, que sabe lo que quiere y a dónde quiere ir”, destaca la artista nacional tras señalar que una “Real Bitch”, al igual que ‘bichota’, describe a “una mujer empoderada, a alguien que hace y dice lo que siente sin importante la opinión de los demás”.

La ganadora de la categoría Influencer Latino del Año en la más reciente edición de los People’s Choice Awards, enfoca sus energías en perseguir sus sueños artísticos y evita hablar de su vida personal y de los rumores que aseguran habría terminado su romance con Austin Palao, quien fue elegido Artista Tendencia en los Premios Heat 2023.

“Esta es una etapa de crecimiento. Estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Estoy feliz y muy tranquila, dedicada cien por ciento a la música. Dentro de un año, espero haber llegado a donde quiero llegar: me encantaría llenar grandes estadios en el Perú y en el extranjero. Hacer giras en Argentina, México o en otros países del mundo”, asiente.

Popular en redes

La artista que suma más de cinco millones de seguidores en Instagram y en TikTok, reconoce, además, que su labor como influencer le permitió reconocimiento internacional y llegar a un público variado. “Los viajes me ayudaron muchísimo a crecer como artista y a incrementar mi exposición. En Miami me conocen, también en Latinoamérica. Soy cantante e influencer, además de actriz. Amo todo lo que hago”, asegura la protagonista de sintonizadas ficciones peruanas como: “Ven, baila, quinceañera”, “Los Vílchez”, Te volveré a encontrar” y “Princesas”.

“La actuación me encanta. Si se presentara algo de HBO o de Netflix, plataforma en la que ya ingresé (formó parte de la cuarta temporada del reality ‘Jugando con Fuego’), lo tomaría; pero algo nacional no porque creo que ya llegué al tope en ese mercado. De hecho ha habido propuestas para hacer cine y otras cosas más que no acepté. También me llamaron para participar en videoclips de artistas súper grandes, así como pasó con Wisin y Daddy Yankee, pero me negué porque quiero destacar con mis propias canciones y seguir creciendo artísticamente”.

Finalmente, Laos asegura que en esta nueva y madura etapa de su carrera musical, buscará cumplir un sueño que tiene pendiente desde que se involucró con pasión en el mundo del arte: hacer colaboraciones con las argentinas, María Becerra, Tini o Emilia. “Me encanta cómo han llevado su carrera, cómo han crecido y se dan la mano siempre. Me ilusiona pensar que algún día pueda grabar con ellas”, subraya.