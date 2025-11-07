Este viernes, Flor Bromley, cantautora peruana radicada en Estados Unidos, fue nominada a los Premios Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Música para Niños por 'Herstory’, su quinto álbum que destaca por un enfoque educativo, multicultural y de empoderamiento femenino.

“¡Estoy muy emocionada de compartir que mi álbum “Herstory” ha sido nominado a un Premio GRAMMY® en la categoría Mejor Álbum de Música para Niños!“, escribió en sus redes sociales junto a un video donde recibe la noticia de su nominación con alegría.

En ese sentido, la peruana destacó que el disco es “profundamente personal”, ya que lo compuso principalmente para su hija, así como “para todos los niños y niñas ahí fuera que merecen ver modelos femeninos fuertes e inspiradores liderando el camino".

Producido por Lucy Kalantari, dos veces ganadora del Grammy, el disco presenta diez temas que fusionan distintas tradiciones musicales. Además, incluye colaboraciones de artistas como Tony Succar, Loopy Tunes, Charu Suri, Ricky Persaud Jr. y Jabali Afrika.

Cada tema rinde homenaje a una figura femenina del mundo, entre ellas la escritora chilena Isabel Allende (Sudamérica), la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan (Centroamérica), la astronauta Emily Calandrelli (Norteamérica), la activista ambiental Greta Thunberg (Europa), la inventora Sahithi Pingali (Asia), la campeona olímpica Fatuma Roba (África), las exploradoras antárticas Clare Ballantyne, Mairi Hilton, Natalie Corbett y Lucy Bruzzone, y la política Louisa Wall (Oceanía).

Asimismo, la canción principal, “HERstory”, destaca como un hip-hop con un potente mensaje de empoderamiento, realizado en colaboración con Alphabet Rockers, Carly Ciarrocchi, Kaitlin Bex y la joven artista Aura V. Además, el tema final, “Trailblazing”, fue masterizado en Dolby Atmos en los estudios Abbey Road, un detalle de producción que subraya la magnitud de las historias homenajeadas.

Para Bromley, la nominación trasciende el reconocimiento artístico, buscando generar un impacto social. “Mi sueño es que estas canciones recuerden a cada joven que su voz importa, sus sueños son poderosos y sus historias valen”, expresó en redes.

“Quiero que los jóvenes, especialmente las niñas, vean que el heroísmo está en la acción, en la resiliencia y en mantenerse firme en tu propósito”, puntualizó la cantante, quien también fue nominada a los Latin Grammy.

A su vez, el guitarrista y compositor peruano Ciro Hurtado obtuvo una nominación en la categoría Mejor Interpretación Musical Global (Best Global Music Performance) por su tema "Cantando en el Camino".

Ciro Hurtado

¿Cuándo y dónde se realizará la ceremonia del Grammy 2026?

La 68.° edición de los Premios Grammy 2026, organizada por la Academia de la Grabación, se celebrará y transmitirá en directo el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles.