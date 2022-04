La segunda edición de la liga de FMS en el país ha ganado bastante acogida entre los seguidores del freestyle, sobre todo porque es la primera vez que dicho evento se realiza con público y la cuarta jornada no será la excepción. La batalla de gallos se presentará este sábado 30 de abril en Pase Central de Arequipa.

Allí se enfrentarán los once mejores competidores del país: Nekroos, Jota, Vijay Kesh, Stick, Jaze, Kian, Skill, Diego MC, Black Code, Jair Wong, Ghost y Strike. Con la compañía de DJ Demandado y Metz como speaker, el jurado a cargo de la difícil deliberación estará integrado por HBD, FOZ, Joro, Django y Choque.

Como anticipo a esta fecha, El Comercio participó en una conferencia de prensa con dos de los clasificados a la FMS Internacional 2022, quienes próximamente irán a competir a España y México, además de uno de los miembros del jurado, Django. Aquí, sus declaraciones sobre el próximo evento, la pandemia, su música y sus expectativas futuras.

-¿Cómo afectó la pandemia en su carrera artística?

“A mí me benefició la pandemia”, dijo Vijay, quien explicó que, en ese periodo, los freestylers peruanos se volvieron famosos luego de que Perú levantara la copa internacional del God Level Fest y el freestyle nacional se convirtiera un fenómeno en redes sociales. Cuenta además que en este tiempo pudo viajar a República Dominicana a representarnos en el Red Bull Internacional 2020, también ganó la competencia internacional Bolivia Freestyle, entre otras participaciones.

Por su parte, Jota tuvo una experiencia más amarga. “Me encerré a llorar porque extrañaba hacer lo que hacía”. Mencionó que la parte más difícil fue no poder hacer los shows con gente y que extrañó esa interacción. Django habló de lo difícil que fue para los MC vivir de los conciertos y que, por esa razón, que la FMC decidiera realizar la primera temporada a inicios de 2021 fue una bendición. “Ha sido jodido y difícil, pero si estamos acá hay que aprovecharlo”.

-¿Cómo se está viviendo esta segunda edición de la competencia?

“Las batallas están siendo mejores esta temporada. Ya no hay un favorito definido y eso lo hace mejor, hay más expectativas” confesó Django a El Comercio mostrándose positivo ante esta nueva temporada.

Por otro lado, Vijay dice divertirse más que antes. “Ahora me dejo llevar, tengo más flow. Ya no me concentro en el formato, sino en decir lo primero que pienso” El anteriormente conocido como New Era manifiesta estar pasando por un proceso de construcción personal clave, desde el cambio de nombre artístico hasta su forma de la forma en la que expresa sus ideas en batalla.

Jota también sostiene una idea similar. “Yo solo trato de ir a divertirme, pasarlo bien, dar lo mejor de mí”, manifestó el segundo puesto en la tabla de posiciones hasta la fecha, quien en esta cuarta jornada tendrá que enfrentarse nuevamente con Nekross, tras haberle ganado en la edición pasada en medio de las críticas de algunos fanáticos, quienes dijeron que solo ganó por la “amistad” que mantenía con su contrincante. Al respecto, él se mantuvo firme diciendo que prefiere no mantener rivalidades. “Nekross es mi hermano, nunca lo vi como oponente ni competencia directa”.

-¿Qué expectativas tienen de las próximas batallas?

Las batallas de la jornada 4 ya están confirmadas y una de las más resaltantes es la de Nekross versus Jota, pues sería la segunda vez que estén juntos en la tarima luego de que Jota ganara en la temporada pasada en medio de las críticas de fanáticos quienes dijeron que solo pudo vencer gracias a la supuesta amistad que mantiene con el rapero.

Al respecto El Comercio le preguntó sus impresiones sobre el tema. “Nekross es mi hermano, nunca lo vi como oponente ni competencia directa”. El segundo de la tabla afirmó que solo hará su trabajo y dará lo mejor de sí. “el resultado ya se verá.

Vijay por su lado tampoco estuvo exento de polémica, pues en la jornada anterior criticó a un participante por ir a “divertirse” en las competencias del extranjero y no tomárselo en serio. “Le hice entrar en razón para que él se diera cuenta que podía hacer mucho más que divertirse”, respondió el freestyler que coincidentemente hará su debut en la FMS Internacional 2022. “Yo creo que voy a dar lo mejor de mí, voy a ir al cien por ciento y dejar hasta el alma en el escenario”.

Proyectos musicales

Finalmente hablaron de sus proyectos musicales independientes, más allá de las competencias de freestyle. Vijay Kesh se está preparando para lanzar un álbum este 22 de mayo. “Lo sacaré en mi cumpleaños porque me representa bastante. Estoy poniéndole full empeño como nunca le he puesto a ninguna canción mía”, dijo afirmando que fue producido por él mismo junto a su productora. “He estado estudiando teoría musical, aprendiendo a tocar piano, hacer instrumentales para hacer todo solo”, finalizó diciendo que este proyecto lo emociona y espera que tenga buena acogida.

Jota también tiene su propio rumbo, y él mantuvo que la música que produce tiene como objetivo hacer que la gente “se divierta, se liberen y no estén tristes”. “Saqué un tema que la gente lo recibió muy bien que se llama “Pa lante”, fue recibido bien por niños, jóvenes, adultos”, mencionó con emoción. Aunque para él, el proceso creativo es más simple. “Yo busco beats, si el beat me gusta le hago tema”, dijo resumiendo su carrera como compositor.

Finalmente, Django, quien el año pasado realizó una colaboración musical con Jota, declaró que prefiere no desenlazar la música con el freestyle, ya que es un rapero más purista. “Hago música que me gusta a mí”, aseveró.

