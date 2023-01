La FMS Perú está a punto de coronar a su campeón oficial y la tabla no puede estar más peleada. Durante estas últimas jornadas ha pasado de todo: Jaze cambió su a.k.a. a Toy Locazo, Stick a Anónimo, algunos raperos han confirmado su salida de la liga y todo parece indicar que la temporada del 2023 va a estar más picante que nunca.

Este fin de semana estará lleno de eventos de freestyle, desde el 20 de enero con la Jornada 10 que se realizará en el Mall del Sur, pasando por la Copa Federación que tendrá lugar el sábado 21 de enero para definir el ascenso a la liga y finalmente cerrando con broche de oro el domingo 22 con la Jornada 11 y final de la FMS Perú.

Y, como era de esperarse, el camino para todos los MC’s ha sido muy difícil. Dando un vistaso rápido a la tabla se evidencia que la diferencia entre los primeros puestos son de algunos puntos y todo lo que pase este fin de semana podría cambiarlo todo. Actualmente, la tabla posiciona a Nekroos (21 puntos) en primer puesto, Toy Lokazo (18 puntos) en segundo lugar y Anónimo (17 puntos) en el tercer puesto.

¿Nekroos y Vijay se retiran de la FMS Perú?

Durante la conferencia de prensa de ambas jornadas, que se dio con Nekroos y Vijay en las oficinas de Hype, Nekroos habló un poco sobre lo que se viene en el futuro para su carrera, dando indicios que se retiraría de la escena competitiva nacional para concentrarse en lo que le apasiona, la música:

“Lo que viene para en cuanto a eso, solo es música, ya no sé si... internacionalmente seguro seguiré compitiendo pero... no sé que pasé, entiendes, no he hablado nada igual con los chicos sobre seguir o no seguir, no lo he pensado tampoco, solo estoy pensando en lo quiero hacer ahora, pero lo que si es mucha música”.

Por su parte, Vijay comentó que su batalla con Ghost es una de las más difíciles que tendrá el fin de semana y como piensa que él está muy infravalorado en la escena mereciendo mucho más. Además, también dio indicios de un retiro para concentrarse en otros proyectos, ya que se está cambiando de a.k.a. para explorar una faceta como DJ:

“Mi batalla con Ghost es una batalla muy difícil, a Ghoist lo respeto mucho y es un MC que creo se merece mucho más de lo que tiene ahora (...). La verdad no creo que esté en la siguiente temporada, pero creo que me gustaría ver formatos locos que te hagan experimentar el freestyle que sea innegable que estás haciendo freestyle”.

Aunque los puntajes estén muy parejos, el formato de FMS es complejo, y todos ellos deberán esforzarse al máximo para poder convertirse en el Campeón Nacional de la FMS 2022-2023. A la fecha, aún quedan entradas para asistir a esta fiesta del freestyle peruano que pueden conseguirse a través de Joinnus.

¿Qué tendrían que hacer los raperos para poder llegar al podio? La misma organización hizo un análisis de los más probables a ser campeón y esto es lo que tiene que pasar para cada uno, desde avanzar con una victoria directa, hasta depender de los resultados de otros MC’s para poder continuar como los primeros puestos.

¿Qué necesita Toy Locazo para ser campeón de la FMS Perú?

¿Qué necesita Anónimo (Stick) para ser campeón de la FMS Perú?

¿Qué necesita Nekroos para ser campeón de la FMS Perú?