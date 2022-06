La quinta jornada de la segunda temporada del FMS Perú se llevará a cabo este domingo 5 de junio en el Jockey Club ubicado en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque. Desde las 4:30 p.m., el público podrá disfrutar de la liga profesional de freestyle.

La Freestyle Master Series peruana vivirá una nueva jornada que contará con seis enfrentamientos entre destacados freestylers. Urban Roosters confirmó la presencia de Jair Wong, Kian, Vijay Kesh y Strike, Stick, Ghost, Nekroos, Skill, Blackcode, Jaze, Jota y Diego MC.

Cada una de las rondas en la quinta jornada del FMS Perú enfrentará a Stick vs Ghost, Nekroos vs Skill, Blackcode vs Jaze, Jota vs Diego MC, Jair Wong vs Kian y Vijay Kesh vs Strike.

Cabe recordar que la cuarta jornada del FMS Perú se realizó en el Paseo Central de Arequipa a fines de abril. En esa ocasión, el jurado estuvo conformado por HBD, Foz, Joro, DJango y Choque.